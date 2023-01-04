Одесситка Долина изменила Украине и поддержала агрессию России

Ранее известная исполнительница Лариса Долина родом из Одессы. Но сделать здесь успешную карьеру Ларисе не получилось, по той причине она переехала в Россию.

Лариса Долина (фото из открытых источников)

Певица уже долго живет в этой стране и заработала там свое кровавое состояние. Вначале и там ей было непросто. Но она нашла выход, как хорошо устроиться, потому что сообразила, как обмануть систему. Просто влилась в ее ряды.

Об этом говорится в телесюжете FreeДОМ, с 2003 года певица — член партии "Единая партия Россия", поэтому открыто поддерживает диктатуру Владимира Путина, в частности одобряет замыслы Путина. Как вот восстановить Советский Союз, где Долину унижали за то, что она еврейка.

Более того, популярная исполнительница открыто симпатизирует российскому президенту. И всегда утверждала, что он ей нравится, не только как политик, но и как мужчина. Именно за подобные симпатии Долина получила немало наград РФ.

В то время, когда российские артисты покидали Россию, осуждая войну в Украине, исполнительница осталась верна диктатору. Еще, в 2014 году она выступила за незаконную аннексию Крыма, через некоторое время уехала на полуостров с концертной программой. Именно за это в 2018 году она получила запрет на въезд в Украину.

"Я не могу попасть в свой город – Одессу. Я не могу попасть на кладбище, где похоронены мои мама, папа, бабушки, дедушки. Одесса всегда подкармливала меня", – говорила ранее Долина.

Говоря о любви к родному городу, певица не беспокоится, что РФ постоянно обстреливает Одессу и область.

Наверное, такой патриотизм в РФ подпитывает значительный банковский счет. Лариса Долина теперь имеет свой автопарк, элитную квартиру, жилье, потому что за час пения она получает минимум три миллиона рублей.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что певица из Украины готовится получить паспорт РФ.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!