Украинские звёзды, которые выбрали карьеру в Россию

После полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины особенно актуальным становится вопрос позиции публичных людей. Внимание общественности сфокусировано на действиях тех, кто, имея украинские корни, продолжает свою карьеру в России, часто игнорируя или даже оправдывая агрессию против своей родины.

4 украинских актера, которые оказались предателями

Антонина Паперная

Антонина Паперная, известная украинская актриса, несмотря на то что её родители активно поддерживают Украину, выбрала жизнь в России. Она продолжает сниматься в российских сериалах, находясь в браке с россиянином. Это решение вызывает неоднозначные чувства среди украинской общественности, в то время как её мать утверждает, что Антонина все же переживает за события на родине.





Лиза Василенко

Лиза Василенко, звезда сериала "Школа", после начала войны сбежала из России и пыталась восстановить свою репутацию среди украинцев через публичные извинения. Однако её дальнейшие действия, включая отношения с российским исполнителем Моргенштерном и участие в видеопроектах с российской музыкой, вызвали новую волну критики и разочарования среди украинцев.





Галина Безрук

Галина Безрук, известная участницей украинского шоу "Голос страны", также переехала в Россию, где активно участвует в кинопроектах. В интервью она говорит, что выбирает семью, а не родину, указывая на сложные личные обстоятельства и стремление защитить близких.





Оксана Байрак

Оксана Байрак, режиссер и актриса, ранее критиковала Майдан и высказывалась против украинской армии. С началом войны она утверждала, что находится в Одессе, но позже её фотографии из России вызвали новую волну критики. Её действия и заявления стали причиной обвинений в предательстве национальных интересов Украины.





Эти истории показывают сложность выбора между карьерой и личными убеждениями в условиях международного конфликта. Публичные лица, выбравшие жизнь и работу в стране-агрессоре, рискуют столкнуться с осуждением на родине и потерей поддержки среди соотечественников.