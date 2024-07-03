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Украинский актер сбежал в США во время войны

Украинский актер Руслан Ханумак выбрал семью вместо возвращения на родину

3 июля 2024, 13:43
Автор:
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Черновалова Кристина
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Руслан Ханумак, украинский актер и ведущий, переехал в США во время войны на Украине, чтобы быть рядом с сыном. О своем решении Ханумак сообщил в Instagram, поделившись видео встречи со своим 6-летним сыном Артемом, который живет с матерью Алиной Шаманской в Лос Анджелесе.

Украинский актер сбежал в США во время войны

Руслан Ханумак уехал в США во время войны

"Много месяцев я тебя не видел. Каждый день я переживал этот момент. Каждую ночь я визуализировал эти кадры. Поднять тебя над собой... Вопреки репутации. Вопреки работе. Несмотря ни на что, я смотрю на тебя сейчас не через экран. Никакой климат и пальмы, образование и условия жизни, и даже воспитание и любовь мамы не заменят детство без отца", — подписал Ханумак.

Кроме того, актер также обмолвиться, что не собирается возвращаться в Украину. 

 "Пусть я буду в глазах многих предателем, но мой сын будет расти с папой. Мы снова вместе," — подчеркнул он.

Ответ подписчиков был смешанным. Некоторые пожелали ему хорошо провести время с сыном, другие критиковали его за отъезд, называя уклонистом и задавая вопросы о моральных выборах во время войны. Как именно Ханумаку удалось пересечь границу, остается загадкой, так как сам актер не стал этого комментировать.

Ранее Ханумак уже находился в США с семьей в начале войны, но затем вернулся в Украину. После развода с женой и публичных разногласий они в июне этого года официально расторгли брак.

Ранее “Комментарии” писали, что Таня Пренткович и Андрей Гонковский, известные украинские блогеры, вновь оказались в центре внимания. Инфлюенсеры рассказали в Instagram о своём переезде за границу. Их решение уехать из Украины вызвало много споров среди подписчиков.



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Источник: https://www.unian.net/lite/stars/vopreki-reputacii-izvestnyy-ukrainskiy-akter-hanumak-uehal-iz-ukrainy-vo-vremya-voyny-12684945.html
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Обсуждения

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Ігор

3 июля 2024, 13:18

Молодець! І про сім'ю потурбується заради майбутнього і кривавим не стане. Екстремізм і нацизм не можна зрадити як не можна зрадити корумпованого злого Клоуна. Відмовитись від зла це не зрада. Ще й приклад терпілам.


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