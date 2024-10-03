Украинский блоггер сбежал за границу и впервые прокомментировал, где проживает сейчас

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Черновалова Кристина
Украинский блоггер Паша Бумчик, известный своими экстремальными проделками, недавно скрылся за границу и впервые прокомментировал свой отъезд.
Паша Бумчик уехал из Украины во время большой войны / коллаж УНИАН
Паша Бумчик, чье настоящее имя Павел Дволичанский, стал известен в 2015 году благодаря своим видео с экстремальными трюками. Недавно блоггер оказался в центре внимания из-за своего внезапного отъезда за границу, вызвавшего немало дискуссий среди его подписчиков и украинских медиа.
В своем первом интервью после выезда Паша подробно рассказал об обстоятельствах, заставивших его принять решение об уходе.
По его словам, несколько дней перед отъездом он получил повестку, что явилось решающим моментом для принятия решения.
После того, как блоггер заявил, что отправился в "пеший поход за грибами", он провел в горах три дня и якобы случайно пересек границу. Затем Паша оказался в Румынии, а затем и в Венгрии, где и дал свое интервью. Информация о его пребывании и возможном возвращении в Украину пока остается неизвестной.
Читайте на портале "Комментарии" — В центре скандала оказался известный украинский юморист Руслан Ханумак, который, по информации СМИ, покинул страну значительно раньше, чем сообщал об этом публично. По информации УП, Ханумак пересек украинско-венгерскую границу на пункте пропуска Вилок еще в начале мая, тогда как ранее утверждал, что его отъезд состоялся в июле.
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