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Украинский блоггер сбежал за границу и впервые прокомментировал, где проживает сейчас

Украинский блоггер Паша Бумчик прокомментировал свой отъезд в Европу

сегодня, 18:12
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Черновалова Кристина

Украинский блоггер Паша Бумчик, известный своими экстремальными проделками, недавно скрылся за границу и впервые прокомментировал свой отъезд.

Украинский блоггер сбежал за границу и впервые прокомментировал, где проживает сейчас

Паша Бумчик уехал из Украины во время большой войны / коллаж УНИАН

Паша Бумчик, чье настоящее имя Павел Дволичанский, стал известен в 2015 году благодаря своим видео с экстремальными трюками. Недавно блоггер оказался в центре внимания из-за своего внезапного отъезда за границу, вызвавшего немало дискуссий среди его подписчиков и украинских медиа.

В своем первом интервью после выезда Паша подробно рассказал об обстоятельствах, заставивших его принять решение об уходе.

“Я всем не понравлюсь. Есть люди, которым я не нравиться, чтобы я не делал. Неуважение ли это к военным? Нет, я так не считаю. Потому что я их уважаю, что они выбрали защищать страну. И я хочу, чтобы они уважали меня за то, что я выбрал себе такую жизнь”, - заявил блогер.

По его словам, несколько дней перед отъездом он получил повестку, что явилось решающим моментом для принятия решения.

После того, как блоггер заявил, что отправился в "пеший поход за грибами", он провел в горах три дня и якобы случайно пересек границу. Затем Паша оказался в Румынии, а затем и в Венгрии, где и дал свое интервью. Информация о его пребывании и возможном возвращении в Украину пока остается неизвестной.

Читайте на портале "Комментарии" — В центре скандала оказался известный украинский юморист Руслан Ханумак, который, по информации СМИ, покинул страну значительно раньше, чем сообщал об этом публично. По информации УП, Ханумак пересек украинско-венгерскую границу на пункте пропуска Вилок еще в начале мая, тогда как ранее утверждал, что его отъезд состоялся в июле.



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Источник: https://www.unian.ua/lite/stars/vidomiy-bloger-pislya-vtechi-z-ukrajini-prokomentuvav-sviy-vchinok-vsim-ne-spodobayus-12776013.html
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