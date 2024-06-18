В Крыму планируют “национализировать” виллу украинской артистки, чтобы “наказать” ее

В аннексированном Крыму российские власти продолжают агрессивную политику присвоения имущества украинцев. На этот раз в центре скандала оказалась вилла украинской певицы Софии Ротару, которую могут превратить в госпиталь для российских солдат.

Крымские власти планируют превратить имущество Софии Ротару в госпиталь

Ветеранская организация России выступила с инициативой "национализировать" эту недвижимость, предполагая, что это позволит "наказать" артистку за её поддержку Украины.

София Ротару, и раньше была в центре внимания. Например, Владимир Константинов, спикер самопровозглашённого парламента полуострова, в прошлом году выступил с резкими угрозами в адрес певицы, утверждая, что Ротару ничем не помогла жителям Крыма и заслуживает лишения своего имущества через национализацию. Добавив к этому острую критику, активисты пророссийской "русской общины" предложили дополнительно аннулировать звание Ротару как Почетного гражданина Ялты



Инцидент с виллой "Villa Sofia" в Ялте, которую Ротару планировала временно закрыть в 2019 году для ремонта, теперь приобретает новые обороты. Существуют слухи, что артистка рассматривала возможность продажи этой недвижимости, однако теперь она может быть принудительно изъята российскими властями.

Ответа от Софии Ротару на текущие обвинения и угрозы пока не последовало.

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Напомним, что "Комментарии" писали о том, что пропагандисты "слили", где сейчас живет София Ротару. По словам российского продюсера Ильи Саглиани, звезда из Украины София Ротару, как только началась полномасштабная война, переехала с сыном в Европу. По его словам, певица приобрела объект недвижимости на территории Италии.