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В России хотят лишить гражданства Меладзе. Певец ответил «Героям слава» (ВИДЕО)

Популярного в России певца Валерия Меладзе хотят лишить гражданства за украинский лозунг "Героям слава".

сегодня, 14:42
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Автор:

Slava Kot

Российские политики создали инициативу, по которой предлагают отменить гражданство и аннулировать все другие государственные награды для певца Валерия Меладзе из-за его ответа на лозунг "Слава Украине". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на "Радио Свобода".

В России хотят лишить гражданства Меладзе. Певец ответил «Героям слава» (ВИДЕО)

Российский певец Валерий Меладзе. Фото из открытых источников

Российские политики член Совета Федерации Елена Афанасьева и депутат Государственной думы Сергей Миронов 2 января выступили с призывом лишить Меладзе гражданства Российской Федерации. Главной причиной такого решения называют то, что российский певец сказал "Героям славы".

Ранее в сеть попало видео, где Валерий Меладзе общается со своим фанатом на одном из корпоративов. На кадрах мужчина попросил передать привет жене, а в конце воскликнул "Слава Украине!"

В этот момент Валерий Меладзе отодвинул микрофон в сторону и тихо прошептал "Героям слава". Такие действия певца вызвали реакцию у поклонника, который назвал гражданина РФ "красавчиком". На это Валерий Меладзе попросил мужчину вести себя тише и добавил, что он "вне политики".

Соответствующее видео со словами, где Меладзе говорит "Героям слава", можно просмотреть ниже:

Напомним, что Валерий Меладзе родился в Грузии, в городе Батуми, закончив институт в Николаеве, а в 90-х годах стал популярным исполнителем в России. Старший брат Валерия, Константин Меладзе вместе с супругой в феврале 2022 года переехали в Италию.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, о Рамзане Кадырове, оконфузившемся на российском телевидении. Соответствующее видео попало в сеть.

Также "Комментарии" писали о том, чем занимается сейчас сын Усамы бен Ладена.



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Источник: https://www.radiosvoboda.org/a/news-meladze-herojam-slava/32204458.html
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