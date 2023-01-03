В России хотят лишить гражданства Меладзе. Певец ответил «Героям слава» (ВИДЕО)

Российские политики создали инициативу, по которой предлагают отменить гражданство и аннулировать все другие государственные награды для певца Валерия Меладзе из-за его ответа на лозунг "Слава Украине". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на "Радио Свобода".

Российский певец Валерий Меладзе. Фото из открытых источников

Российские политики член Совета Федерации Елена Афанасьева и депутат Государственной думы Сергей Миронов 2 января выступили с призывом лишить Меладзе гражданства Российской Федерации. Главной причиной такого решения называют то, что российский певец сказал "Героям славы".

Ранее в сеть попало видео, где Валерий Меладзе общается со своим фанатом на одном из корпоративов. На кадрах мужчина попросил передать привет жене, а в конце воскликнул "Слава Украине!"

В этот момент Валерий Меладзе отодвинул микрофон в сторону и тихо прошептал "Героям слава". Такие действия певца вызвали реакцию у поклонника, который назвал гражданина РФ "красавчиком". На это Валерий Меладзе попросил мужчину вести себя тише и добавил, что он "вне политики".

Соответствующее видео со словами, где Меладзе говорит "Героям слава", можно просмотреть ниже:

Напомним, что Валерий Меладзе родился в Грузии, в городе Батуми, закончив институт в Николаеве, а в 90-х годах стал популярным исполнителем в России. Старший брат Валерия, Константин Меладзе вместе с супругой в феврале 2022 года переехали в Италию.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, о Рамзане Кадырове, оконфузившемся на российском телевидении. Соответствующее видео попало в сеть.

Также "Комментарии" писали о том, чем занимается сейчас сын Усамы бен Ладена.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!