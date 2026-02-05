logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.17

EUR/UAH

51.04

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Звезды скандал В скандальных файлах Эпштейна обнаружили имена известных российских звезд (ФОТО)
commentss НОВОСТИ Все новости

В скандальных файлах Эпштейна обнаружили имена известных российских звезд (ФОТО)

В резонансных файлах Джеффри Эпштейна появились имена известных российских звезд.

5 февраля 2026, 09:40
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Минюст США открыл новые документы по делу американского финансиста Джеффри Эпштейна. После этого в открытом появилось более трех миллионов новых файлов Эпштейна, в которых также упоминаются имена нескольких известных представителей российского шоу-бизнеса и киноиндустрии.

В скандальных файлах Эпштейна обнаружили имена известных российских звезд (ФОТО)

В файлах Эпштейна нашли имена русских звезд

В файлах Эпштейна фигурирует имя певицы Аллы Пугачевой. По информации Telegram-канала Shot, она входила в список влиятельных российских женщин, с которыми Эпштейн якобы планировал организовать встречи. Список был подготовлен бывшим советником миллиардера Билла Гейтса Борисом Николичем.

В скандальных файлах Эпштейна обнаружили имена известных российских звезд (ФОТО) - фото 2

Алла Пугачева в файлах Эпштейна

В то же время в материалах отмечено, что кандидатуру Пугачевой в конце концов отклонили, и приглашение она не получила. Это произошло, несмотря на то, что в 2024 году Пугачева получила второе место в голосовании за титул "Женщина года" и проиграла только Ани Лорак.

В скандальных файлах Эпштейна обнаружили имена известных российских звезд (ФОТО) - фото 2

"Иванушки International" в файлах Эпштейна

Отдельно упоминается история, связанная с группой "Иванушки International". По свидетельству одной из девушек из окружения Эпштейна, в 1995 году на музыкальном мероприятии она познакомилась с 24-летним гражданином РФ, впоследствии ставшим участником популярной группы. В документах сказано, что он якобы обещал жениться на ней, когда она станет взрослой. Оказалось, что тем незнакомцем был Кирилл Андреев из "Иванушки International".

В скандальных файлах Эпштейна обнаружили имена известных российских звезд (ФОТО) - фото 2

Тимур Бекмамбетов в файлах Эпштейна

Также в документах упоминается режиссер Тимур Бекмамбетов. Согласно файлам Эпштейна, в 2017 году он мог быть среди VIP-приглашенных на закрытое мероприятие на Кубе, посвященное исследованиям человеческого мозга и феномена гениальности. Подобные инвенты Эпштейн позиционировался как интеллектуальные семинары с участием деятелей культуры, науки и спорта. Среди других приглашенных были американский иллюзионист Джефф МакБрайд, британский спортсмен Эдди Эдвардс и другие участники.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что файлы Эпштейна показали эксперименты в Украине: клонирование человека и создание супердетей.

Также "Комментарии" писали, что китайские соцсети подхватили фейковую шутку об Эпштейне и Порошенко.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости