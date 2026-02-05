logo_ukra

У скандальних файлах Епштейна знайшли імена відомих російських зірок (ФОТО)
НОВИНИ

У скандальних файлах Епштейна знайшли імена відомих російських зірок (ФОТО)

У резонансних файлах Джеффрі Епштейна з’явилися імена відомих російських зірок.

5 лютого 2026, 09:40
Автор:
avatar

Slava Kot

Мін’юст США відкрив нові документи у справі американського фінансиста Джеффрі Епштейна. Після цього у відкритому з’явилися понад три мільйони нових файлів Епштейна, у яких також згадуються імена кількох відомих представників російського шоубізнесу та кіноіндустрії. 

У скандальних файлах Епштейна знайшли імена відомих російських зірок (ФОТО)

У файлах Епштейна знайшли імена російських зірок

У файлах Епштйена фігурує ім’я співачки Алли Пугачової. За інформацією Telegram-каналу Shot, вона входила до переліку впливових російських жінок, із якими Епштейн нібито планував організувати зустрічі. Список був підготовлений колишнім радником мільярдера Білла Гейтса Борисом Ніколічем. 

У скандальних файлах Епштейна знайшли імена відомих російських зірок (ФОТО) - фото 2

Алла Пугачова у файлах Епштейна

Водночас у матеріалах зазначено, що кандидатуру Пугачової зрештою відхилили, і запрошення вона не отримала. Це сталося попри те, що у 2024 році Пугачова отримала друге місце у голосуванні за титул "Жінка року" та програла лише Ані Лорак.

У скандальних файлах Епштейна знайшли імена відомих російських зірок (ФОТО) - фото 2

"Іванушки International" у файлах Епштейна

Окремо згадується історія, пов’язана з гуртом "Іванушки International". За свідченнями однієї з дівчат із оточення Епштейна, у 1995 році на музичному заході вона познайомилася з 24-річним громадянином РФ, який згодом став учасником популярного гурту. В документах сказано, що він нібито обіцяв одружитися з нею, коли та стане дорослою. Виявилося, що тим незнайомцем був Кирило Андрєєв з "Іванушки International".

У скандальних файлах Епштейна знайшли імена відомих російських зірок (ФОТО) - фото 2

Тимур Бекмамбетов у файлах Епштейна

Також у документах згадується режисер Тимур Бекмамбетов. Згідно з файлами Епштейна, у 2017 році він міг бути серед VIP-запрошених на закритий захід на Кубі, присвячений дослідженням людського мозку та феномену геніальності. Подібні івенти Епштейн позиціонував як інтелектуальні семінари за участю діячів культури, науки та спорту. Серед інших запрошених були американський ілюзіоніст Джефф Макбрайд, британський спортсмен Едді Едвардс та інші учасники.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що файли Епштейна показали експерименти в Україні: клонування людини та створення супердітей.

Також "Коментарі" писали, що китайські соцмережі підхопили фейковий жарт про Епштейна та Порошенка.



