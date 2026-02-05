У скандальних файлах Епштейна знайшли імена відомих російських зірок (ФОТО)

Мін’юст США відкрив нові документи у справі американського фінансиста Джеффрі Епштейна. Після цього у відкритому з’явилися понад три мільйони нових файлів Епштейна, у яких також згадуються імена кількох відомих представників російського шоубізнесу та кіноіндустрії.

У файлах Епштейна знайшли імена російських зірок

У файлах Епштйена фігурує ім’я співачки Алли Пугачової. За інформацією Telegram-каналу Shot, вона входила до переліку впливових російських жінок, із якими Епштейн нібито планував організувати зустрічі. Список був підготовлений колишнім радником мільярдера Білла Гейтса Борисом Ніколічем.

Алла Пугачова у файлах Епштейна

Водночас у матеріалах зазначено, що кандидатуру Пугачової зрештою відхилили, і запрошення вона не отримала. Це сталося попри те, що у 2024 році Пугачова отримала друге місце у голосуванні за титул "Жінка року" та програла лише Ані Лорак.

"Іванушки International" у файлах Епштейна

Окремо згадується історія, пов’язана з гуртом "Іванушки International". За свідченнями однієї з дівчат із оточення Епштейна, у 1995 році на музичному заході вона познайомилася з 24-річним громадянином РФ, який згодом став учасником популярного гурту. В документах сказано, що він нібито обіцяв одружитися з нею, коли та стане дорослою. Виявилося, що тим незнайомцем був Кирило Андрєєв з "Іванушки International".

Тимур Бекмамбетов у файлах Епштейна

Також у документах згадується режисер Тимур Бекмамбетов. Згідно з файлами Епштейна, у 2017 році він міг бути серед VIP-запрошених на закритий захід на Кубі, присвячений дослідженням людського мозку та феномену геніальності. Подібні івенти Епштейн позиціонував як інтелектуальні семінари за участю діячів культури, науки та спорту. Серед інших запрошених були американський ілюзіоніст Джефф Макбрайд, британський спортсмен Едді Едвардс та інші учасники.

