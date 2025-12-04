Студия "Квартал 95" зарегистрировала компанию ООО "Квартал ЮА", которая станет новым юридическим лицом продакшна. Об этом "Детектору медиа" рассказали в пресс-службе "Квартала 95".

В студии "Квартал 95" нашли выход, как не быть связанными с Тимуром Миндичем

"В состав ее учредителей входят люди, которые создавали "Квартал 95" с самого начала. Тимур Миндич не имеет никакого отношения к ООО "Квартал ЮА". Наш новый контент будет сделан именно этой новой компанией", — сообщили в студии.

Владельцами ООО "Квартал ЮА", согласно реестру, являются Сергей Шефир (54,5%), Ирина Пикалова (10,5%), Сергей Казанин (7%), Евгений Кошевой (7%), Юрий Крапов (7%), Роман Маров (7%), Александр Пикалов (7%). Размер уставного фонда – 1 млн грн.

Миндич является совладельцем юридического лица ООО "Квартал 95". Он подозревается в организации коррупционной схемы в энергетике. 13 ноября президент ввел против него санкции.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в студии "Квартал 95" прокомментировали связь с Миндичем: "Совладелец юридически связан со Студией, но не участвует в деятельности и не влияет на решение команды".

В команде заявили, что "Квартал 95" — не один человек, а бренд и большая команда, занимающаяся исключительно производством аудио-визуального контента.

"В разное время рядом с нами были разные люди — актеры, продюсеры, авторы, специалисты по разным направлениям. Просим не использовать бренд "Квартал 95" в спекулятивных или политизированных контекстах", – говорится в сообщении.

