Студія "Квартал 95" зареєструвала компанію ТОВ "Квартал ЮА", яка стане новою юридичною особою продакшну. Про це "Детектору медіа" розповіли в пресслужбі "Кварталу 95".

У студії "Квартал 95" знайшли вихід, як не бути пов'язаними з Тимуром Міндічем

"До складу її засновників входять люди, які створювали "Квартал 95" із самого початку. Тимур Міндіч не має жодного відношення до ТОВ "Квартал ЮА". Наш новий контент буде зроблено саме цією новою компанією", — повідомили у студії.

Власниками ТОВ "Квартал ЮА", згідно з реєстром, є Сергій Шефір (54,5%), Ірина Пікалова (10,5%), Сергій Казанін (7%), Євген Кошовий (7%), Юрій Крапов (7%), Роман Маров (7%), Олександр Пікалов (7%). Розмір статутного фонду – 1 млн грн.

Міндіч є співвласником юридичної особи ТОВ "Квартал 95". Його підозрюють в організації корупційної схеми в енергетиці. 13 листопада президент ввів проти нього санкції.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у студії "Квартал 95" прокоментували зв'язок із Міндічем: "Співвласник юридично пов’язаний із Студією, але не бере участі в діяльності й не впливає на рішення команди".

У команді заявили, що "Квартал 95" — не одна людина, а бренд і велика команда, яка займається винятково виробництвом аудіо-візуального контенту.

"У різний час поруч із нами були різні люди — актори, продюсери, автори, спеціалісти з різних напрямів. Просимо не використовувати бренд "Квартал 95" у спекулятивних чи політизованих контекстах", – йдеться в повідомленні.

Студія "Квартал 95" закликала не використовувати її бренд "у спекулятивних чи політизованих контекстах" на тлі розслідування ймовірної корупції в енергетиці. Підозрюваним у справі є один зі співвласників "Кварталу 95" — бізнесмен Тимур Міндіч.