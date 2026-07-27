Возвращение дуэта вопреки разводу: Потап и Настя Каменских возмутили сеть выступлением в Юрмале

Известные украинские исполнители Алексей Потапенко (Потап) и Настя Каменских, несмотря на официальный разрыв своего брака, решили снова выступать на одной сцене. Популярный ранее музыкальный коллектив "Потап и Настя" официально объявил о возобновлении совместной творческой деятельности.

Потап и Настя Каменских. Фото из открытых источников

Для своего публичного камбэка артисты выбрали музыкальный фестиваль в Юрмале, куда они прибыли в образах жениха и невесты, пытаясь демонстрировать на публику прежние романтические чувства. Однако без курьезов и публичных выяснений отношений не обошлось.

"На фестиваль в Юрмале они явились в свадебных нарядах, изображая счастливую парочку, — рассказывают очевидцы происшествия, описывая неожиданный инцидент между экс-супругами. — После того, как Потап наступил на подол ее платья, Настя избила его букетом на видео".

Кроме того, на самом фестивале и артисты из Украины ни разу не вспомнили о войне на Родине, а развлекали публику не всегда остроумными шутками.

Вскоре после этого эпатажного инцидента знаменитости подтвердили, что их воссоединение — долгосрочный коммерческий проект. Позже на странице Потапа появилось видео где пара анонсировала выход нового трека.

Примечательно, что на латвийской сцене звезды, находящиеся за пределами родины, пели исключительно свои старые русскоязычные песни. Будущую музыкальную новинку артисты также планируют выпустить на языке страны-агрессорки.

Такая творческая и гражданская позиция вызвала волну хейта среди пользователей. Украинское общество очень негативно отреагировало на поведение певцов. В интернет-пространстве в комментариях уже много гневных отзывов о такой позиции артистов, никак не реагирующих на войну в Украине, а продолжающих создавать контент для россиян. Сами же музыканты критику в свой адрес пока никак не комментируют.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что в мае украинский рэпер Потап и певица Настя Каменских неожиданно обратились к поклонникам с редким совместным заявлением, в котором сообщили о завершении своих отношений. Артисты напомнили, что их история началась около двадцати лет назад как творческий союз, со временем переросший в романтические отношения. Однако, по их словам, этот этап жизни подошел к концу.



