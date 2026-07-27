Повернення дуету всупереч розлученню: Потап і Настя Каменських обурили мережу виступом у Юрмалі

Відомі українські виконавці Олексій Потапенко (Потап) та Настя Каменських, попри офіційне розірвання свого шлюбу, вирішили знову виступати на одній сцені. Популярний раніше музичний колектив "Потап і Настя" офіційно оголосив про відновлення спільної творчої діяльності.

Потап і Настя Каменських. Фото з відкритих джерел

Для свого публічного камбеку артисти обрали музичний фестиваль в Юрмалі, куди вони прибули в образах нареченого та нареченої, намагаючись демонструвати на публіку колишні романтичні почуття. Проте без курйозів і публічних з'ясувань стосунків не обійшлося.

"На фестиваль в Юрмалу вони явилися в весільних вбраннях, зображуючи щасливу парочку, — розповідають очевидці події, описуючи несподіваний інцидент між експодружжям. — Після того, как Потап наступив на поділ її сукні, Настя побила його букетом на відео".

Крім того, на самому фестивалі артисти з України жодного разу не обмовилися про війну на Батьківщині, а розважали публіку не завжди дотепними жартами.

Невдовзі після цього епатажного інциденту знаменитості підтвердили, що їхнє возз'єднання — це довгостроковий комерційний проєкт. Пізніше на сторінці Потапа з'явилося відео, де пара анонсувала вихід нового треку.

Примітно, що на латвійській сцені зірки, які наразі перебувають поза межами батьківщини, співали виключно свої старі російськомовні пісні. Майбутню музичну новинку артисти також планують випустити мовою країни-агресорки.

Така творча та громадянська позиція викликала хвилю серйозного хейту серед користувачів. Українське суспільство вкрай негативно відреагувало на поведінку співаків. В інтернет-просторі в коментарях вже багато гнівних відгуків про таку позицію артистів, які ніяк не реагують на війну в Україні, а продовжують створювати контент для росіян. Самі ж музиканти критику на свою адресу наразі ніяк не коментують.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у травні український репер Потап та співачка Настя Каменських несподівано звернулися до шанувальників із рідкісною спільною заявою, в якій повідомили про завершення своїх стосунків. Артисти нагадали, що їхня історія почалася близько двадцяти років тому як творчий союз, який з часом переріс у романтичні відносини. Проте, за їхніми словами, цей етап життя добіг кінця.



