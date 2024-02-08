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Впервые в истории принцесса снялась для Playboу. Что ее к этому побудило

Принцесса Саксонская Ксения Флоренс Габриэла Софи Айрис стала первой в мире аристократкой, снявшейся для мужского глянца, пишет Page Six. Она считает, что ее предки одобрили бы такое решение, передает портал «Комментарии»

сегодня, 12:02
Автор:
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Ткачик Олеся
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Ксения Флоренс Габриэла Софи Айрис, прапрапрадедом которой был Фридрих Август III, последний король Саксонии, снялась обнаженной для журнала Playboy Германия. В частности, ее фото украшает обложку мартовского номера журнала. На фото принцесса демонстрирует фигуру в пикантной позе, накинув белую простыню на одну половину тела, а другую оставив полностью обнаженной.

Впервые в истории принцесса снялась для Playboу. Что ее к этому побудило

Принцесса Саксонская снялась для мужского глянца

Также принцесса Саксонская позировала топлесс, прикрывая грудь волосами и белым корсетом.

По ее словам, своей фотосессией для мужского глянца она хотела показать, что на самом деле каждая женщина прекрасна и не нужно ничего делать со своим телом.

"Вы не должны соответствовать трендам или делать операции на своем теле только для того, чтобы кому-то понравиться. У меня есть растяжки, и я с гордостью показываю их",
– сказала принцесса.

Принцесса Ксения предположила, что ее родственники-аристократы вряд ли купят журнал, но выразила надежду, что они хотя бы стерпят это. Вместе с тем, по мнению принцессы, ее известный предок последний король Саксонии одобрил бы фотосессию, потому что был "забавным и остроумным".

Известно, что Саксонская принцесса неоднократно попадала в скандалы и своим поведением вызывала осуждение королевской семьи. Сама Ксения всегда подчеркивала, что борется с предрассудками через свой титул, но в конечном счете рассматривает его как "благословение", из которого можно извлечь максимум пользы.

Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что журнал Playboy покинул Украину.

Недавно Playboy объявил, что прекращает сотрудничество с бывшей порнозвездой ливанского происхождения Мией Халифой из-за ее скандальных заявлений против Израиля и поддержки террористов из ХАМАС.




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Источник: https://pagesix.com/
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