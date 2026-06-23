"Я его страпонила": ведьма Мария Тиха шокировала признанием о развлечениях с министром

Таролог и участница "Битвы экстрасенсов" Мария Тиха рассказала о своих личных отношениях с представителем украинской власти. По ее словам, у нее был секс одним из министров с использованием секс-игрушек, в частности страпона.

Мария Тиха. Фото из открытых источников

Мария Тиха в интервью блоггеру Василию Тимошенко поделилась подробностями интимного опыта с мужчиной, который она охарактеризовала как украинского политика высокого уровня. По словам блоггерши, речь идет об одном из министров, однако его имя она не назвала.

Во время разговора Мария Тиха заявила, что имела сексуальные отношения с должностным лицом с использованием страпона.

"Я пыталась страпонить чувака. Кроме отвращения к этому человеку ничего не достала. Хотя мне было прикольно издеваться над ним. Он был политиком", – сказала Тиха.

Таролог, которая называет себя ведьмой, утверждает, что воспринимала такие отношения как своеобразную форму психологического превосходства над партнером, в частности, мстила политику "за людей, которых он обворовывает".

Также блоггер рассказала о якобы неоднократных предложениях денег за интимные услуги от состоятельных мужчин. В то же время, никаких доказательств в подтверждение своих слов она не предоставила.

"Все министры, все политики знают, что я люблю секс жесткий, вообще люблю секс в принципе и люблю выполнять. Были предложения за деньги даже их отстрапонить. В долларах тридцатка была. Сотка была. Мне часто мужики предлагают деньги за любовь, за секс вообще", – добавила Тиха.

Мария Тиха приобрела популярность после участия в проекте "Битва экстрасенсов" на телеканале СТБ. В последние годы она активно поддерживает интерес аудитории посредством регулярных эзотерических прогнозов по войне в Украине, политических кадровых перестановок и международных событий.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Мария Тиха рассказала об отношениях с Андреем Ермаком.