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"Я його страпонила": відьма Марія Тиха шокувала зізнанням про розваги з міністром

Відома тарологиня та відьма Марія Тиха приголомшила мережу відвертим зізнанням про свої стосунки з високопосадовцем

23 червня 2026, 14:55
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Slava Kot

Тарологиня та учасниця "Битви екстрасенсів" Марія Тиха розповіла про свої особисті стосунки з представником української влади. За її словами, у неї був секс одним з міністрів з використанням секс-іграшок, зокрема страпона.

"Я його страпонила": відьма Марія Тиха шокувала зізнанням про розваги з міністром

Марія Тиха. Фото з відкритих джерел

Марія Тиха в інтерв’ю блогеру Василю Тимошенку поділилася подробицями інтимного досвіду з чоловіком, якого вона охарактеризувала як українського політика високого рівня. За словами блогерки, йдеться про одного з міністрів, однак його ім’я вона не назвала. 

Під час розмови Марія Тиха заявила, що мала сексуальні стосунки з посадовцем із використанням страпона.

"Я пробувала страпонити чувака. Окрім відрази до цієї людини, нічого не дістала. Хоча мені було прикольно знущатися з нього. Він був політиком", – сказала Тиха.

Тарологиня, яка називає себе відьмою, стверджує, що сприймала такі стосунки як своєрідну форму психологічної переваги над партнером, зокрема мстила політику "за людей, яких він обкрадає".

Також блогерка розповіла про нібито неодноразові пропозиції грошей за інтимні послуги від заможних чоловіків. Водночас жодних доказів на підтвердження своїх слів вона не надала.

"Усі міністри, усі політики знають, що я люблю секс жорсткий, узагалі люблю секс у принципі, і люблю виконувати. Були пропозиції за гроші навіть їх відстрапонити. У доларах тридцятка була. Сотка була. Мені часто мужики пропонують гроші за кохання, за секс узагалі", – додала Тиха. 

Марія Тиха здобула популярність після участі в проєкті "Битва екстрасенсів" на телеканалі СТБ. Останні роки вона активно підтримує інтерес аудиторії за допомогою регулярних езотеричних прогнозів щодо війни в Україні, політичних кадрових перестановок та міжнародних подій.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Марія Тиха розповіла про стосунки з Андрієм Єрмаком.



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Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=kvYAMFEvIu8&t=2503s
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