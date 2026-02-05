logo

Главная Новости Звезды скандал "Я жертва насилия": украинская модель прокомментировала появление своего имени в файлах Эпштейна
НОВОСТИ

"Я жертва насилия": украинская модель прокомментировала появление своего имени в файлах Эпштейна

Алина Бойко отреагировала на появление своего имени в файлах Эпштейна, заявив, что является жертвой насилия.

5 февраля 2026, 11:42
Автор:
avatar

Slava Kot

Украинская модель Алина Бойко выступила с публичным заявлением после того, как ее имя появилось в обнародованных материалах по делам американского финансиста Джеффри Эпштейна. Бойко заявила, что пережила насилие и травматический опыт, и 15 лет добивалась справедливости через суды.

Украинская модель Алина Бойко. Фото из открытых источников

Алина Бойко в Instagram рассказала, что пережила один из самых тяжелых и травматичных периодов своей жизни.

"В моей жизни был очень тяжелый и травматический опыт. Я – жертва насилия. После этого было более 15 лет судов, борьбы, молчания, силы, слез и внутренней работы", – пишет Бойко.

Украинская модель подчеркнула, что публикация персональных данных пострадавших незаконна и приводит к повторной травматизации жертв. Бойко также сообщила, что ее юристы уже работают над правовыми шагами, а сама она сейчас выбирает спокойствие и безопасность своей семьи.

В файлах Эпштейна упоминается девушка по имени Алина Бойко из города Сумы, которая была участницей конкурса "Мисс Украина Вселенная — 2010". На тот момент правами на конкурс "Мисс Вселенная" владел Дональд Трамп. В архивных материалах имя Алины Бойко встречается в переписках, датированных еще 2006 годом, когда ей было 15 лет, и фигурирует до 2014 года. В переписках ее называли "перспективной моделью из Восточной Европы".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в скандальных файлах Эпштейна нашли переписку с украинским модельным агентством.

Также "Комментарии" писали, что Минюст США обнародовал новые файлы по делу Джеффри Эпштейна. В документах есть упоминания об украинских девушках.



