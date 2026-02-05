"Я жертва насильства": українська модель прокоментувала появу свого імені у файлах Епштейна

Українська модель Аліна Бойко виступила з публічною заявою після того, як її ім’я з’явилося в оприлюднених матеріалах у межах справи американського фінансиста Джеффрі Епштейна. Бойко заявила, що пережила насильство та травматичний досвід і 15 років домагалася справедливості через суди.

Українська модель Аліна Бойко. Фото з відкритих джерел

Аліна Бойко в Instagram розповіла, що пережила один із найтяжчих і найтравматичніших періодів свого життя.

"В моєму житті був дуже важкий і травматичний досвід. Я — жертва насильства. Після цього було понад 15 років судів, боротьби, мовчання, сили, сліз і внутрішньої роботи", — пише Бойко.

Українська модель наголосила, що публікація персональних даних постраждалих є незаконною та призводить до повторної травматизації жертв. Бойко також повідомила, що її юристи вже працюють над правовими кроками, а сама вона нині обирає спокій і безпеку для своєї сім’ї.

У файлах Епштейна згадується дівчина на ім’я Аліна Бойко з міста Суми, яка була учасницею конкурсу "Міс Україна Всесвіт — 2010". На той момент правами на конкурс "Міс Всесвіт" володів Дональд Трамп. В архівних матеріалах ім’я Аліни Бойко трапляється у переписках, датованих ще 2006 роком, коли їй було 15 років, і фігурує до 2014 року. У листуваннях її називали "перспективною моделлю зі Східної Європи".

