Главная Новости Звезды скандал За пропаганду и поддержку «СВО»: Таисия Повалий получила 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества
commentss НОВОСТИ Все новости

За пропаганду и поддержку «СВО»: Таисия Повалий получила 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества

Музыкальные права и недвижимость переходят государству: в Виннице заочно осудили экс-нардепку Повалий за коллаборационизм

29 мая 2026, 15:45
Недилько Ксения

Бывшая народная артистка Украины и экс-депутат от запрещенной "Партии регионов" Таисия Повалий заочно приговорена к 12 годам тюремного заключения. Прокуроры Винницкой областной прокуратуры полностью доказали в суде ее вину в системной поддержке страны-агрессорки, оправдывании российского вторжения и распространении кремлевских нарративов.

Таисия Повалий. Фото: росСМИ

Кроме продолжительного срока заключения, судья назначил жесткие дополнительные ограничения и лишил коллаборантку всех активов.

"28 мая Винницкий городской суд назначил ей наказание в виде 12 лет тюрьмы, — сообщили в Офисе Генерального прокурора Украины, — запрета на должность сроком на 15 лет и конфискацию всего имущества в доход государства".

Следствие установило, что после событий Революции Достоинства певица переехала жить в Москву, где продолжила свою шоу-бизнесовую деятельность, а в 2023 году официально приобрела российское гражданство. Она регулярно выступала на пропагандистских концертах в поддержку так называемой сво, принимала участие в празднованиях по случаю незаконной аннексии украинских регионов и регулярно транслировала антиукраинские тезисы на федеральных телеканалах.

"Она принимала участие в пропагандистских мероприятиях, оправдывала вооруженную агрессию против Украины, — отмечают представители обвинения, — и распространяла антиукраинские нарративы".

Процесс конфискации состояния предательницы начался еще раньше. В прошлом году Высший антикоррупционный суд принял решение об изъятии земельных участков, элитной недвижимости в Киевской области, автомобилей, оружия, а также интеллектуальной собственности. Правоохранители подчеркнули, что эти активы сейчас полностью перешли в собственность Украины. В частности, имущественные права на 9 ее известнейших музыкальных композиций уже официально зарегистрированы за государством.

