За пропаганду та підтримку «СВО»: Таїсія Повалій отримала 12 років ув'язнення з позбавленням майна

Рубрики
МЕНЮ
Недилько Ксения
Колишню народну артистку України та ексдепутатку від забороненої "Партії регіонів" Таїсію Повалій заочно засуджено до 12 років тюремного ув'язнення. Прокурори Вінницької обласної прокуратури повністю довели в суді її провину в системній підтримці країни-агресорки, виправдовуванні російського вторгнення та поширенні кремлівських наративів.
Таїсія Повалій. Фото: росЗМІ
Окрім тривалого терміну ув'язнення, суддя призначив жорсткі додаткові обмеження та позбавив колаборантку всіх активів.
Слідство встановило, що після подій Революції Гідності співачка переїхала жити до Москви, де продовжила свою шоу-бізнесову діяльність, а у 2023 році офіційно набула російського громадянства. Вона регулярно виступала на пропагандистських концертах на підтримку так званої "сво", брала участь у святкуваннях з нагоди незаконної анексії українських регіонів та регулярно транслювала антиукраїнські тези на федеральних телеканалах.
Процес конфіскації статків зрадниці розпочався ще раніше. Торік Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення про вилучення її земельних ділянок, елітної нерухомості в Київській області, автомобілів, зброї, а також інтелектуальної власності. Правоохоронці підкреслили, що наразі ці активи повністю перейшли у власність України. Зокрема, майнові права на 9 її найвідоміших музичних композицій вже офіційно зареєстровані за державою.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що російська співачка українського походження Наташа Корольова розповіла, що її мати та чоловіка — дуже азартні люди.