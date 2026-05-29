За пропаганду та підтримку «СВО»: Таїсія Повалій отримала 12 років ув'язнення з позбавленням майна

Колишню народну артистку України та ексдепутатку від забороненої "Партії регіонів" Таїсію Повалій заочно засуджено до 12 років тюремного ув'язнення. Прокурори Вінницької обласної прокуратури повністю довели в суді її провину в системній підтримці країни-агресорки, виправдовуванні російського вторгнення та поширенні кремлівських наративів.

Окрім тривалого терміну ув'язнення, суддя призначив жорсткі додаткові обмеження та позбавив колаборантку всіх активів.

"28 травня Вінницький міський суд призначив їй покарання у вигляді 12 років ув’язнення, — повідомили в Офісі Генерального прокурора України, — заборони на обіймання певних посад строком на 15 років та конфіскації всього майна в дохід держави".

Слідство встановило, що після подій Революції Гідності співачка переїхала жити до Москви, де продовжила свою шоу-бізнесову діяльність, а у 2023 році офіційно набула російського громадянства. Вона регулярно виступала на пропагандистських концертах на підтримку так званої "сво", брала участь у святкуваннях з нагоди незаконної анексії українських регіонів та регулярно транслювала антиукраїнські тези на федеральних телеканалах.

"Вона брала участь у пропагандистських заходах, виправдовувала збройну агресію проти України, — наголошують представники обвинувачення, — та поширювала антиукраїнські наративи".

Процес конфіскації статків зрадниці розпочався ще раніше. Торік Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення про вилучення її земельних ділянок, елітної нерухомості в Київській області, автомобілів, зброї, а також інтелектуальної власності. Правоохоронці підкреслили, що наразі ці активи повністю перейшли у власність України. Зокрема, майнові права на 9 її найвідоміших музичних композицій вже офіційно зареєстровані за державою.

