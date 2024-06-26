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Зибров требует отменить звания артистам, которые поддерживают Путина

Павел Зибров призывает лишить Ани Лорак и Таисию Повалий государственных наград за поддержку войны

26 июня 2024, 14:26
Автор:
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Черновалова Кристина
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Певец Павел Зибров в интервью изданию "Главком" высказал свое недовольство по поводу того, что Ани Лорак и Таисия Повалий до сих пор имеют государственные украинские звания, несмотря на их поддержку России. Зибров считает, что такие люди не должны быть ассоциированы с украинской культурой.

Зибров требует отменить звания артистам, которые поддерживают Путина

Павел Зибров требует: лишить званий Лорак и Повалий

Зибров заявил, что сегодня звания заслуженного или народного артиста не так важны, как раньше. Он считает, что главное — это личные достижения и вклад в культуру, а не просто наличие звания. По его мнению, нужно лишить Лорак и Повалий всех наград, так как они поддерживают враждебные действия.

"Сейчас звание не имеет такого весомого значения, статуса и влияния. И эти звания ушли из СССР. Мне кажется, во всем мире нет такого. Я сторонник того, что важнее имя и что за ним стоит, какая фигура, песенный задел, любовь зрителя, активная культурная деятельность и общественная позиция, чем то, народный ты или заслуженный — как наши предатели, с которых не сняли это звание", — поделился Павел

Таисия Повалий живет в России уже более десяти лет и активно поддерживает политику Кремля. В 2015 году она была лишена звания народной артистки Украины, а недавно получила российский паспорт. Ани Лорак также продолжает свою деятельность в России и не скрывает свою поддержку текущему режиму.

Зибров подчеркнул, что не понимает, почему украинские власти до сих пор не отобрали звания у артистов, поддерживающих Россию. Его слова вызвали обсуждения и поддержку в соцсетях, где многие согласны с тем, что предателям не место среди уважаемых украинских артистов.



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Источник: https://www.unian.net/lite/stars/pavlo-zibrov-rizko-vislovivsya-pro-zaprodanku-ani-lorak-ta-zvernuvsya-do-prezidenta-12678096.html
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