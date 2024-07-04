Знаменитая блогерша не выжила после пластики: что случилось

Известная бразильская блогерша Алине Феррейра умерла в результате серьёзных осложнений после пластической операции по увеличению ягодиц.

Знаменитая блогерша не выжила после пластики

Причиной смерти стала генерализованная инфекция, которая развилась после использования полиметилметакрилата — материала, не рекомендованного для таких процедур.

Сразу после операции Алине пожаловалась на ухудшение самочувствия. На следующий день её состояние ухудшилось, появилась высокая температура и боли в животе. Несмотря на обращение к врачам, клиника не предложила адекватной помощи, лишь порекомендовав принять жаропонижающее. Ситуация быстро усугубилась, и вскоре блогершу госпитализировали, но спасти её не удалось.

Вскрытие показало, что операция проводилась в клинике без лицензии, а введенное количество материала значительно превышало допустимые нормы. После этого инцидента клиника была закрыта, а её владелицу арестовали в рамках уголовного расследования.

Близкие друзья и знакомые написали, что смерть Алине — болезненая потеря для каждого, кто ее знал.

"Мы глубоко сочувствуем семье Алине. Это болезненная потеря для всех. Она была мечтательной девушкой и всегда улыбалась, и именно такой мы должны помнить ее".

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