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Главная Новости Звезды скандал Звезда «Зачарованных» обвинила в насилии известного режиссера
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Звезда «Зачарованных» обвинила в насилии известного режиссера

Американская звезда требует извинений от режиссера

сегодня, 14:30
Автор:

Светлана Шкурупий

Известная актриса Роуз Макгоуэн, наиболее популярна по роли Пейдж в телесериале "Зачарованные", шокировала поклонников неожиданным признанием. Знаменитость заявила, что в 15-летнем возрасте ее совратил голливудский режиссер Александр Пэйн. Об этом актриса рассказала на своей странице в Instagram.

Звезда "Зачарованных" призналась, что не желает своим признанием испортить карьеру и жизнь лауреату "Оскара", она лишь хочет получить от него извинения. Макгоуэн рассказала, что хорошо помнит квартиру режиссера, где он показал ей фильм для взрослых, который срежиссировал для Showtime под вымышленным именем. Потом он склонил ее к интимным отношениям, а позже выставил на улицу.

Звезда «Зачарованных» обвинила в насилии известного режиссера

Актриса заявила, что испытывала к режиссеру симпатию и долгое время считала их половую связь "опытом и своей виной". А сейчас она хочет, чтобы Александр Пэйн извинился за свое непристойное поведение, ведь он просто ею воспользовался.

К слову, Александр Пэйн работал над кинолентами: "Короче", "Выскочка", "Ночлежка", "Потомки" и многих других. Пока режиссер не давал никаких официальных заявлений по поводу обвинений актрисы в домогательствах.


Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что актера Жерара Депардье снова обвиняют в изнасиловании.


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