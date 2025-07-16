Звезде "Гарри Поттера" Эмми Уотсон официально запретили управлять автомобилем

Звезда фильмов о Гарри Поттере Эмма Уотсон получила запрет на управление автомобилем на шесть месяцев из-за нарушения правил дорожного движения в Великобритании. Помимо временного запрета управлять автомобилем Уотсон также должен заплатить штраф.

Эмма Уотсон. Фото: instagram.com/emmawatsonfan47

Инцидент с Эммой Уотсоном произошел еще в прошлом году, но решение суда принято только 16 июля 2025 года. Актрису зафиксировали за рулем Audi на скорости 38 миль/час (приблизительно 61 км/ч) в зоне с ограничением 30 миль/час (48 км/ч) в Оксфорде, таким образом превышение скорости составило более 26%.

Согласно материалам суда, до этого в Уотсон уже было девять штрафных баллов, что сделало ее уязвимой к потере водительских прав даже за незначительное нарушение. Таким образом, нарушение скоростного режима автоматически привело к временному запрету на управление автомобилем.

35-летнюю Эмму Уотсон, которая сейчас учится в Оксфордском университете на магистратуре по творческому письму, не было в зале суда. Ее представлял адвокат Марк Гаслам, подтвердивший, что актриса признает свою вину и намерена заплатить штраф в размере 1044 фунтов стерлингов.

Интересно, что в этот же день в том же суде также была оштрафована Зои Ванамейкер, которая в фильме "Гарри Поттер и философский камень" сыграла мадам Гуч – инструктора по полетам на метлах. Актрису поймали за превышение скорости на 15% и также лишили прав на шесть месяцев.

Уотсон стала известной еще в детстве благодаря роли Гермионы Грейнджер в серии фильмов о Гарри Поттере. Актриса уже несколько лет не снимается в большом кино. Ее последнее появление на большом экране было в фильме "Маленькие женщины" в 2019 году. После этого Эмма Уотсон сфокусировалась на образовании и собственных проектах. В 2023 году она запустила бренд экологичного джина вместе со своим братом.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Эмма Уотсон поставила свою актерскую карьеру на паузу.

Также "Комментарии" писали, что с момента выхода первого фильма о Гарри Поттере прошло более 20 лет. Как изменились актеры за это время.