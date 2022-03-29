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Звездный Уилл Смит может оказаться за решеткой

Инцидент с Виллом Смитом осудили в американской киноакадемии

сегодня, 10:25
Автор:

Кравцев Сергей
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Американская киноакадемия осудила скандальный инцидент во время церемонии вручения "Оскара", в центре которого оказался Уилл Смит. Звездный актер ударил в лицо ведущего церемонии, комика Криса Рока. В американской киноакадемии решили приступить к детальному рассмотрению инцидента. Киноакадемия выступила против любой формы насилия. Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишет у себя в Facebook нардеп Галина Третьякова.

Звездный Уилл Смит может оказаться за решеткой

Уилл Смит. Фото: из открытых источников

По результатам расследования Вилла Смита могут поставить перед печальным фактом – сообщив о том, что он не будет задействован в мероприятиях киноакадемии. Однако в киноакадемии не намерены лишать актера "Оскара".

Крис Рок решил не нагнетать ситуацию и отказался от подачи заявления в полицию. Однако у комика и шоумена есть еще полгода, чтобы изменить свое мнение и все же обратиться в правоохранительные органы. Законодательство Калифорнии четко говорит о том, что, если в течение 6 месяцев после того, как произошел инцидент, обратиться в полицию, то по результатам рассмотрения дела Смиту может грозить до 6 месяцев за решеткой.

Напомним, Уилл Смит не сумел сдержать себя в руках после того, как ведущий церемонии вручения "Оскара" Крис Рок неудачно пошутил по поводу жены Смита. Крис Рок решил провести параллель между Джадой Пинкетт-Смит и героиней фильма "Солдат Джейн", которая была побрита налысо. После такой шутки Уилл Смит поднялся с места, поднялся по ступенькам на сцену, где кулаком ударил Криса Рока. После этого актер снова занял свое место в зале, нецензурно высказавшись в сторону Рока.



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Источник: https://www.facebook.com/100002660029319/posts/4753962691369018/
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