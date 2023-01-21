Звезду сериала "Уэнздей" обвиняют в сексуальном насилии. В сеть попали шокирующие фото

Молодая кинозвезда Перси Уайт, наиболее известный ролью в популярном сериале "Уэнздей" выключил комментарии в Instagram к своим публикациям, поскольку множество женщин выдвинули ему обвинения в сексуальном насилии. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Pedestrian.

Актер Перси Уайт. Кадр из сериала "Венздей"

Женщины утверждают, что были знакомы с 21-летним актером, когда учился в средней школе в Торонто. Обвинительницы сообщают, что события произошли с ними в период, когда Перси Уайту было 17-20 лет.

Первые обвинения опубликовала в Twitter пользовательница с ником Milkievich. Девушка утверждает, что Уайт и его друзья якобы устраивали вечеринки, на которых спаивали девушек, чтобы заняться с ними сексом. Женщина пишет, что Уайт воспользовался ею на одной из таких вечеринок. Обвинительница добавляет, что Уайт оказывал давление и нападал на нескольких ее друзей, а также рассылал обнаженные изображения в интернете без согласия девушек. Milkievich также пишет, что она пыталась подать заявление в полицию, но ее там проигнорировали.

После публикации сообщений другие женщины также начали писать, что Перси Уайт изнасиловал их.

"Знать, что он сделал со мной и другими женщинами, отвратительно", — написала лицо под именем Кэрис Бишоп-Кларк

Остальные обвинения были более прямыми.

"Он позволил меня изнасиловать в своем подвале", – утверждает другая женщина, по имени Дезира.

Перси Уайт публично не ответил на обвинения и заблокировал комментарии в своих соцсетях. Кроме того, в сеть попали фото, которые распространял актер.





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