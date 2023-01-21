Звезду сериала "Уэнздей" обвиняют в сексуальном насилии. В сеть попали шокирующие фото

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Slava Kot
Молодая кинозвезда Перси Уайт, наиболее известный ролью в популярном сериале "Уэнздей" выключил комментарии в Instagram к своим публикациям, поскольку множество женщин выдвинули ему обвинения в сексуальном насилии. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Pedestrian.
Актер Перси Уайт. Кадр из сериала "Венздей"
Женщины утверждают, что были знакомы с 21-летним актером, когда учился в средней школе в Торонто. Обвинительницы сообщают, что события произошли с ними в период, когда Перси Уайту было 17-20 лет.
Первые обвинения опубликовала в Twitter пользовательница с ником Milkievich. Девушка утверждает, что Уайт и его друзья якобы устраивали вечеринки, на которых спаивали девушек, чтобы заняться с ними сексом. Женщина пишет, что Уайт воспользовался ею на одной из таких вечеринок. Обвинительница добавляет, что Уайт оказывал давление и нападал на нескольких ее друзей, а также рассылал обнаженные изображения в интернете без согласия девушек. Milkievich также пишет, что она пыталась подать заявление в полицию, но ее там проигнорировали.
После публикации сообщений другие женщины также начали писать, что Перси Уайт изнасиловал их.
Остальные обвинения были более прямыми.
Перси Уайт публично не ответил на обвинения и заблокировал комментарии в своих соцсетях. Кроме того, в сеть попали фото, которые распространял актер.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что угрюмый дворецкий из сериала "Уэнздей" оказался настоящим красавцем.
Также "Комментарии" писали о том, что в пользователе Twitter выбирают голливудских актеров на роли украинских политиков.
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