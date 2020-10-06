А с виду и не скажешь: звезды, которые родились в один год

Многие знаменитости, которые родились в один год, могут внешне выглядеть так, будто их разница в возрасте составляет несколько лет. А все потому, что на внешность человека влияет множество факторов: образ жизни, вредные привычки, условия окружающей среды, уход, а также любовь к себе. Издание Lucky-women поделилось подборкой мировых звезд одинакового возраста, хотя по виду этого не скажешь.

Кайли Дженнер и Хлоя Морец

Натали Портман и Бритни Спирс (1981 г.)

Бритни Спирс достигла большого успеха в музыке, а Натали Портман — в кинематографе. Эти девушки настоящие звезды, и да, они ровесницы. Правда, в последнее время, Бритни Спирс не так следит за своей внешностью и фигурой, как раньше. Возможно, всему виной неправильный образ жизни и не самые удачные пластические операции. А вот звезда "Черного лебедя" Натали Портман в свои 39 лет выглядит значительно моложе и привлекательнее.





Кайли Дженнер и Хлоя Морец (1997 г.)

Девушкам по 23 года, Кайли Дженнер — успешная модель и бизнес-вумен, а Хлоя Морец — актриса, сыгравшая во многих известных фильмах. Но вот Кайли выглядит намного старше своих лет, возможно потому, что рано начала увлекаться пластическими операциями. На ее фоне Хлоя выглядит как школьница.





Анджелина Джоли и Шарлиз Терон (1975 г.)

Эти две известные голливудские актрисы очень разны по типу внешности, но сложно не согласиться с тем, что в свои 45 лет они выглядят превосходно и могут составить серьезную конкуренцию кому угодно.





Адель и Кристина Асмус (1988 г.)

Российская актриса Кристина Асмус и британская певица Адель, родились в один год. И несмотря на то, что Адель активно занялась собой и сильно похудела, Кристина на ее фоне выглядит значительно моложе.





Ранее издание "Комментарии" сообщало, у каких знаменитостей есть "Оскар", но нет актерского образования.

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