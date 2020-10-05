Звезды, у которых есть «Оскар», но нет актерского образования

Многие голливудские знаменитости, которые достигли больших высот в Голливуде и стали обладателями престижной кинопремии "Оскар", на самом деле, не имеют актерского образования. Стать звездами им помогло огромное стремление, желание и, конечно же, талан. Издание Lucky-women поделилось подборкой таких актеров.

Дженнифер Лоуренс | WowWindows8.Com

Хоакин Феникс

В 2020 году американский актер Хоакин Феникс блестяще сыграл Джокера в одноименном фильме и получил заветную статуэтку "Оскар" в номинации "Лучший актер". Помимо этого, он обладает целым рядом другим кинонаград, хотя актерского образования не имеет. Еще в детстве Хоакин начал сниматься в рекламе и снимался в эпизодических ролях.





(Фото: White magazine)

Рассел Кроу

Актер сыграл множество ролей, но фильм "Гладиатор" 2001 года сделал его очень успешным и именно за эту киноленту Рассел получил свой "Оскар". Но мало кто знает, что у знаменитости нет среднего образования, ему пришлось бросить школу и идти на работу, чтобы помочь финансово своей семье.

(Фото: Pascal Le Segretain | Getty Images)



Леонардо Ди Каприо

У звезды фильмов "Титаник" и "Волк с Уолл-стрит" также нет профильного образования, но это не помешало ему добиться успеха в кинематографе и получить "Оскар" за остросюжетный вестерн "Выживший".

(Фото: Andrea Raffin / Shutterstock)



Дженнифер Лоуренс

Эта красотка получила престижную кинопремию в 2012 году за романтическую драму "Мой парень-псих". И пусть у девушки не было актерского образования, ее талант и харизма все компенсировали и сделали ее настоящей звездой.

(Фото: instagram.com/jenlawrnce)

Ранее издание "Комментарии" сообщало, на какие жертвы шли актеры ради роли в кино.

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