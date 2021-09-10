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Ада Роговцева рассказала, почему согласилась лечь в одну постель с DZIDZIO на сьемках нового фильма

21 октября состоится премьера комедии-квеста "Де гроші?" режиссера Михаила Фомы (DZIDZIO)

сегодня, 16:00
Автор:

Кравцев Сергей

21 октября ждем премьеру комедии-квеста "Де гроші?" режиссера Михаила Фомы (DZIDZIO). В кинокартине снялись известные звезды, которых, конечно же, узнает украинский телезритель, увидев их на экране. Но в таком комедийном жанре мало кто ожидал увидеть легенду украинского кинематографа Аду Роговцеву. Как передает издание "Комментарии", актриса призналась программе "Зірковий шлях" на канале "Украина", почему согласилась на съемки в таком фильме, сыграв даже пару откровенных сцен.

Ада Роговцева рассказала, почему согласилась лечь в одну постель с DZIDZIO на сьемках нового фильма

Ада Роговцева Фото из открытых источников

В одной из сцен Аде Роговцевой даже пришлось оказаться в постели с Михаилом Фомой. Ада Роговцева исполнила в ленте роль богатой госпожи Ады Потоцкой, которая решила проучить молодого поклонника, который захотел охмурить пожилую женщину, дабы заполучить ее деньги. 

Ада Роговцева рассказала, почему же согласилась на такую роль, несмотря на свой преклонный возраст. Актрисе исполнилось 84 года. 

По словам Роговцевой, она с приятными эмоциями вспоминает, как снималась в этом комедийном фильме и очень благодарна, что ее позвали на сьёмки. Актриса призналась, что в 84 года ценишь, когда тебя продолжают замечать, доверять важные роли. На сьёмках все актеры очень сильно сплотились, потому что делали одну очень важную работу.

Сам DZIDZIO, который выступил не только в качестве режиссера, но и главного героя фильма называет Аду Роговцеву бриллиантом своего творения "Де гроші?" и верит, что ленту ждет успех.

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Источник: https://kanalukraina.tv/ru
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