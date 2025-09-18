logo

Адриана Лима вернулась к Victoria's Secret и снялась в откровенной фотосессии

Адриана Лима вернулась в форму и уже снимается для бренда Victoria's Secret

18 сентября 2025, 12:59
44-летняя бразильская супермодель Адриана Лима вернулась к сотрудничеству с брендом нижнего белья Victoria's Secret, в котором многие годы была известным "ангелом".

Адриана Лима вернулась к Victoria's Secret и снялась в откровенной фотосессии

Адриана Лима вернулась к Victoria's Secret и снялась в откровенной фотосессии


В 2022 году супермодель выходила на показы, будучи беременной в 40 лет. Это была ее третья беременность. Тогда она заметно прибавила в весе, однако не перестала участвовать в модных мероприятиях даже на последних неделях беременности. У звезды трое детей: Валентина (2009), Сиенна (2012) Саян (2022).

Адриана Лима вернулась к Victoria's Secret и снялась в откровенной фотосессии - фото 2

К этому времени Лима возвращалась в свою модельную форму, активно занималась спортом, и уже в 2024 году она снова приняла участие в шоу Victoria's Secret, однако уже в удивительном виде.

Адриана Лима вернулась к Victoria's Secret и снялась в откровенной фотосессии - фото 3
Адриана Лима вернулась к Victoria's Secret и снялась в откровенной фотосессии - фото 4

С 1999 по 2018 год Лима работала "ангелом" "Victoria's Secret", подписав контракт с брендом. За это время она появилась на обложке таких журналов, как "GQ", "ELLE", "Esquire", "Vogue", "Marie Claire" и участвовала во всех Victoria's Secret Fashion Show – одном из самых известных модных показов мира, в том числе и через 8 месяцев после рождения дочери.

В октябре 2024 года Victoria's Secret Fashion Show вернуло свои "ангельские крылья" в Нью-Йорк для своего первого показа с 2018 года. Модели, среди которых "ветераны" моды Джиджи Хадид, Белла Хадид, Тайра Бэнкс, Кэндис Свейнпол, Барбара Палвин, Бехати Принслоу, Эшли Грэм, Адриана Лима и Алессандра Амбросио, продемонстрировали последнюю коллекцию нижнего белья бренда.

Это означает переосмысление ежегодного мероприятия через годы после того, как компания претерпела некоторые серьезные изменения. В августе 2024 года представитель Victoria's Secret сказал People, что Victoria's Secret Fashion Show 2024 предоставит именно то, чего просили клиенты – гламур, подиум, моду, веселье, крылья, развлечения – все из-за мощной современной призму, отражающей то, кем мы являемся сегодня.

"Мы рады поделиться женской интерпретацией этого знакового события в конце этого года!"

Бренд пригласил Тайлу, Лизу и Шер выступить на шоу, это был его первый полностью женский состав. Также на показе выступили известные модели Карла Бруни, Ева Герцигова, Валентина Сампайо, Иман Хаммам, Грейс Элизабет, Жасмин Тукс, Эшли Грэм, Тейлор Хилл, Кейт Мосс, Ирина Шейк, Даутцен Крус и другие.



