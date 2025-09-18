44-річна бразильська супермодель Адріана Ліма повернулася до співпраці з брендом спідньої білизни Victoria's Secret, в якому багато років була відомим "янголом".

Адріана Ліма повернулася до Victoria's Secret та знялася у відвертій фотосесії





У 2022 році супермодель виходила на покази вагітною у 40 років. Це була її третя вагітність. Тоді вона помітно набрала вагу, проте не припинила брати участь у модних заходах навіть на останніх тижнях вагітності. Зірка має трьох дітей: Валентина (2009), Сієнна (2012) Саян (2022).

До цього часу Ліма поверталася у свою модельну форму, активно займалася спортом і вже у 2024 році вона знову взяла участь у шоу Victoria's Secret, проте вже у дивовижному вигляді.

З 1999 до 2018 року Ліма працювала "ангелом" "Victoria's Secret", підписавши контракт з брендом. За цей час вона з'явилась на обкладинкак таких "GQ", "ELLE", "Esquire", "Vogue", "Marie Claire" і брала участь у всіх Victoria's Secret Fashion Show — одному з найвідоміших модних показів світу, зокрема і через 8 місяців після народження доньки.

У жовтні 2024 року Victoria's Secret Fashion Show повернуло свої "ангельські крила" до Нью-Йорка для свого першого показу з 2018 року. Моделі, серед яких "ветерани" моди Джіджі Хадід, Белла Хадід, Тайра Бенкс, Кендіс Свейнпол, Барбара Палвін, Бехаті Прінслу, Ешлі Грем, Адріана Ліма та Алессандра Амбросіо, продемонстрували останню колекцію спідньої білизни бренду.

Це означає переосмислення щорічного заходу через роки після того, як компанія зазнала деяких серйозних змін. У серпні 2024 року представник Victoria's Secret сказав People, що Victoria's Secret Fashion Show 2024 надасть саме те, чого просили клієнти — гламур, подіум, моду, веселощі, крила, розваги — все через потужну сучасну призму, яка відображає те, ким ми є сьогодні.

"Ми раді поділитися жіночою інтерпретацією цієї знакової події наприкінці цього року!"

Бренд запросив Тайлу, Лізу та Шер виступити під час шоу, це був його перший повністю жіночий склад. Також на показі виступили відомі моделі Карла Бруні, Єва Герцигова, Валентина Сампайо, Іман Хаммам, Грейс Елізабет, Жасмін Тукс, Ешлі Грем, Тейлор Хілл, Кейт Мосс, Ірина Шейк, Даутцен Крус та інші.