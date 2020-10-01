Актеры, которые ради роли пошли на большие жертвы

Чтобы фильм получился качественным и эмоциональным, актерам приходится много работать. Их работа состоит не только в том, чтобы сыграть персонажа, но и полностью перевоплотиться в него, чтобы зрители поверили его истории. Порой, ради роли актеры идут на большие жертвы. Подборкой знаменитостей, которым пришлось ради работы в фильме изменить внешность и поработать над эмоциональным состоянием, поделилось издание Wday.

Рене Зельвегер, "Дневник Бриджет Джонс"

Актриса, благодаря этой роли получила широкую популярность, но мало кто знает о том, что для ее получения Рене пришлось набрать 12 килограмм. Она, как профессионал своего дела, решила на 100% передать образ незамужней, одинокой пышки, как было прописано в сценарии. А сразу после выхода киноленты, ради роли в мюзикле "Чикаго" актриса также быстро сбросила эти лишние килограммы. Правда, врачи не рекомендуют устраивать такие резкие "качели" своего веса.





Натали Портман, "Черный лебедь"

Чтобы полностью соответствовать своей героине, Натали Портман начала подготовку к съемкам за год до их начала. Актриса сидела на жесткой диете и по восемь часов тренировалась у хореографического станка. Даже во время работы над кинолентой она продолжала тренироваться, несмотря на 14-часовой рабочий график. Таким режимом Натали едва не довела себя до анорексии, а позже призналась, что эта роль стала для нее настоящим вызовом. К слову, ее труды были оценены по достоинству, за "Черного лебедя" она получила "Оскар", став лучшей актрисой года.





Хит Леджер, "Темный рыцарь"

Актер очень серьезно подходил к своей работе. Перед началом съемок он закрывался в гостиничном номере, чтобы полностью сконцентрироваться на своем персонаже. Хит блестяще сыграл сумасшедшего клоуна в киноленте, хотя работа над ролью давалась ему эмоционально тяжело. Спустя несколько дней после премьеры "Темного рыцаря" он скончался от передозировки снотворного. Насколько это было связано с работой в фильме неизвестно. Свой "Оскар" за роль он получил посмертно.





Энн Хэтэуэй, "Отверженные"

Обычно актриса играет в фильмах сногсшибательных красоток, а в киноленте "Отверженные" получила трагический образ. Энн сыграла рабочую швейной фабрики, на которую выпала не легкая судьба. Чтобы передать состояние своей героини, актриса много читала литературы о жизни сексуальных рабынь и ради роли сбросила 11 килограмм, а также остригла волосы. Знаменитость призналась, что после фильма чувствовала себя опустошенной и разбитой.





Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие актеры категорически отказывались целоваться в кадре.

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