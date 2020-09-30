Пять актеров, которые не хотели целоваться в кадре

Актеры знают, что работа в кадре не всегда связана с приятными моментами. Иногда поцелуи в фильме с экранными партнерами могут вызывать дискомфорт, но настоящие профессионалы своего дела, должны отличать работу и личные отношения. Издание Lucky-women представило подборку знаменитостей, которым очень не хотелось целоваться в кадре.

kinopoisk.ru

Риз Уизерспун

Звезда фильмов "Блондинка в законе" Риз Уизерспун в 2011 году снялась в киноленте "Воды слонам" и по сюжету она должна была поцеловать своего партнера, которым оказался Роберт Паттинсон. Но актриса очень не хотела этого. И дело было не во внешности, просто звезда "Сумерек" был простужен, он хрипел, сопел и в целом неважно выглядел, и это совершенно не привлекало Уизерспун.





Дженнифер Лоуренс

Актриса испытывала неловкость, когда ей приходилось целовать Криса Прэтта, с которым она играла влюбленных в фильме "Пассажиры". Девушка знала, что актер женат и понимала, что это ее работа, но все равно испытывала беспокойство.





Райан Гослинг

Актеры, которые сыграли влюбленную пару в романтическом фильме "Дневник памяти" в реальной жизни не могли терпеть друг друга. Скандалы доходили до такого этапа, что актер требовал заменить ему партнершу по фильму. Но этого не случилось. Актерам пришлось целоваться и вскоре их отношения наладились, а потом и вовсе переросли в любовь.





Джулия Робертс

Известная актриса отказывалась целоваться с Ником Нолти, с которым играла в кинокартине "Я люблю неприятности". Между знаменитостями была такая неприязнь, то они даже совместные сцены начали снимать отдельно друг от друга. Но целоваться в кадре все-таки пришлось.





Нина Добрев

Звезды "Дневников вампира" Нина Добрев и Иэн Сомерхолдер встречались в реальной жизни, а потом разошлись, но по сюжету фильма, им нужно было и дальше играть влюбленных. Создатели сериала пошли им на встречу и сократили количество романтических сцен до минимума.





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