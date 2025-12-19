logo

Александр Усик потанцевал в костюме Мини Маус (ВИДЕО)
НОВОСТИ

Александр Усик потанцевал в костюме Мини Маус (ВИДЕО)

Александр Усик с младшей дочерью танцевал на новогоднем празднике

19 декабря 2025, 16:55
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Абсолютный чемпион мира по боксу Александр Усик посетил новогодний праздник с младшей дочерью, где вспыльчиво танцевал в ушках Мини Маус и с звонком в руках. Двухлетняя Мария смотрела на папу и пыталась повторять движения.

Александр Усик потанцевал в костюме Мини Маус (ВИДЕО)

Александр Усик потанцевал в костюме Мини Маус (ВИДЕО)

Александр, несмотря на всех, показывал своей дочери, как нужно двигаться под музыку, что очень тронуло зрителей видео.

Отметим, что у Александра и его жены Екатерины четверо детей – двое парней и две девушки. Самая маленькая Мария родилась в январе 2024 года. Супруги более 20 лет вместе.

                                                                                                                                                        

                                                                                                                       

Напомним, портал "Комментарии" писал , что обладатель титулов WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александр Усик объявил имя боксера, с которым он хотел бы встретиться на ринге в следующем году.

В комментарии Boxing King Media украинский боксер заявил, что хочет провести поединок против бывшего чемпиона Деонтея Уайлдера.

"Я продолжаю драться. В следующем году я хочу драться с Деонтеем Уайлдером. Для меня, я думаю, это интересно. Этот парень — чемпион мира, очень известный парень, сильный парень. Он является одним из величайших супертяжеловесов последних десяти лет", — сказал Усик.

По его словам, Уайлдер – "первый вариант" и "первое имя", которое обсуждается сейчас командой украинского боксера. "О втором варианте мы не говорим. Сейчас у меня есть только один человек — это Деонтей", — подчеркнул Усик.



