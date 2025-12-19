Абсолютний чемпіон світу з боксу Олександр Усик відвідав новорічне свято із молодшою донькою, де запально зтанцював у вушках Міні Маус та із дзвоником у руках. Дворічна Марія дивилася на тата та намагалася повторювати рухи.

Олександр Усик зтанцював у костюмі Міні Маус (ВІДЕО)

Олександр не зважаючи на усіх показував своїй донці, як треба рухатися під музику, що дуже зворушило глядачів відео.

Зазначимо, що у Олександра та його дружини Катерини четверо дітей – двоє хлопців та двоє дівчат. Найменша Марія народилася у січні 2024 року. Подружжя понад 20 років разом.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав , що володар титулів WBC, WBA та IBF у суперважкій вазі Олександр Усик оголосив ім’я боксера, з яким він хотів би зустрітися на рингу наступного року.

У коментарі Boxing King Media український боксер заявив, що хоче провести поєдинок проти колишнього чемпіона Деонтея Вайлдера.

"Я продовжую битися. Наступного року я хочу битися з Деонтеєм Вайлдером. Для мене, я думаю, це цікаво. Цей хлопець — чемпіон світу, дуже відомий хлопець, сильний хлопець. Він є одним із найвеличніших суперважковаговиків останніх десяти років", — сказав Усик.

За його словами, Вайлдер – "перший варіант" та "перше ім’я", яке обговорюється зараз командою українського боксера. "Про другий варіант ми не говоримо. Зараз у мене є лише одна людина — це Деонтей", — наголосив Усик.