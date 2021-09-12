Алессандра Амброзио взбудоражила пикантными фото в ванной

Одна из самых известных моделей мира Алессандра Амброзио снова приковала к себе внимание сети. А все из-за эффектной фотосессии в откровенном купальнике прямо в ванной. Популярная 40-летняя бразильская супермодель Алессандра Амброзио активно ведет страницу в соцсети Instagram, где у нее более 10 миллионов поклонников. Все потому, что одна из самых популярных ангелов Victoria's Secret, которая хоть и официально покинула компанию, но не распрощалась с модельным бизнесом. Красавица публикует в сети почти все, что случается в ее жизни, а также не злоупотребляет фотошопом.

Алессандра Амброзио - фото из открытых источников





Недавно Алессандра снялась в роскошной фотосессии, для которой примерила черный кожаный купальнике с очень глубоким вырезом. А локацией стала также черная ванна, в которой модель обольстительно позировала. И от этого невозможно отвести взгляд.

Напомним, Как стало известно, инцидент произошел в немецком городе Небра, что в земле Саксония-Анхальт. Сообщается, что во время фотосессии в приюте для цирковых животных хищник напал на 36-летнюю фотомодель. По информации немецкого таблоида Bild, пострадавшей является любительница животных и фотомодель Джессика Лейдольф.

В результате происшествия девушка получила серьёзные травмы головы. Потерпевшая была госпитализирована. На данный момент неизвестно, кто организовал съемки и с какой целью. Отмечается, что животных приюта в городе Небра часто используют для съемок в кино и рекламе. Например, леопардов Троя и Пэрис, в вольере. Например, леопардов Троя и Пэрис, в вольере которых пострадала фотомодель, ранее использовали в рекламе телевизоров.

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