Алла Пугачева довела россиян до истерики, спев впервые за длительное время с украинцем

Российская певица Алла Пугачева, активно критикующая агрессию России против Украины и поселившуюся в Израиле, впервые за долгое время выступила на публике.

Алла Пугачева. Фото: 24 Канал

Недавно Пугачева организовала празднование весны на своем имении на Кипре, где встретилась с одесским шансонье Феликсом Шиндером. Во время мероприятия видео с их выступлением появилось на Instagram.

На записи Пугачева выглядит очень спокойно, пела вместе с музыкантами и радостно проводила время в их компании, признавшись: "Я себе пою".

Феликс Шиндер поделился видео, добавив подпись: "Встречать лучших людей — это большое счастье. Имею честь петь для Аллы Борисовны Пугачевой".

В России же на это видео возникли неоднозначные реакции. Пользователи соцсетей выражали возмущение, комментируя, что Пугачева "стала еврейкой", называя ее "жертвой пропаганды", и критикуя ее за спокойную жизнь, мол, "поет на завалинке, там ей и место".

В то же время в Украине этот дуэт встретили с восторгом, а комментарии поддержки не заставили себя ждать.

Ранее муж Пугачевой Максим Галкин поделился свежим фото жены, где она позирует в желтом костюме с беретом и очками на фоне бассейна и пальм.

Недавно певица попала в неловкую ситуацию в ресторане, где из-за отсутствия свободного столика она вступила в конфликт с официанткой, что стало темой обсуждения среди местных СМИ и политиков.

Портал "Комментарии" писал, что российская певица Алла Пугачева и юморист Максим Галкин, открыто осуждающие войну России против Украины и переехавшие в Израиль, столкнулись с трудностями при попытке вывезти антикварные вещи.