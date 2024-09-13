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Alyona Alyona отменила тур по Европе: причины такого решения

Все средства за проданные билеты должны вернуть поклонникам

сегодня, 16:31
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Амбарцумян Анна

Популярная украинская реперша Alyona Alyona официально объявила об отмене своего европейского тура. Об этом певица написала у себя на странице instagram.                                                                                                                 

Alyona Alyona отменила тур по Европе: причины такого решения

Alyona Alyona. Фото: Instagram/alyona.alyona.official

На каждом своем концерте я стараюсь отдать всю свою энергию, чтобы каждый из вас получил целый спектр эмоций. Крутой концерт – это совокупность многих важных факторов и процесс подготовки. Но иногда случаются ситуации, которые делают невозможными провести это действо таким, каким я хотела бы, чтобы оно было, — поделилась артистка.

По ее словам, на пути к встречам с европейскими поклонниками стали проблемы со здоровьем, из-за чего концерты, запланированные на ближайшее время, вынуждены были отменены.                                                                              

Из-за ряда обстоятельств со здоровьем, которые стали на пути нашей с вами встречи в европейских городах, я вынуждена сообщить, что эти концерты отменены. О возврате билетов и получении средств обращайтесь к билетным агентам, у которых вы их покупали, или к организаторам, – говорится в сообщении.

Alyona Alyona выразила надежду на скорое восстановление и возможность встретиться со слушателями уже при более благоприятных обстоятельствах.

Напомним, этой осенью состоится торжественная церемония вручения музыкальной премии MUZVAR AWARDS-2024 , организованной порталом "МУЗВАР". Уже объявлен список номинантов, но создатели премии оставили возможность приобщиться каждому к выбору дополнительного претендента в каждой категории.



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Источник: https://www.instagram.com/p/C_xOQNstNJR/?img_index=2
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