Alyona Alyona отменила тур по Европе: причины такого решения

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Амбарцумян Анна
Популярная украинская реперша Alyona Alyona официально объявила об отмене своего европейского тура. Об этом певица написала у себя на странице instagram.
Alyona Alyona. Фото: Instagram/alyona.alyona.official
По ее словам, на пути к встречам с европейскими поклонниками стали проблемы со здоровьем, из-за чего концерты, запланированные на ближайшее время, вынуждены были отменены.
Alyona Alyona выразила надежду на скорое восстановление и возможность встретиться со слушателями уже при более благоприятных обстоятельствах.
Напомним, этой осенью состоится торжественная церемония вручения музыкальной премии MUZVAR AWARDS-2024 , организованной порталом "МУЗВАР". Уже объявлен список номинантов, но создатели премии оставили возможность приобщиться каждому к выбору дополнительного претендента в каждой категории.
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