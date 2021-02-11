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Аlyona Аlyona призналась, что вышивает картины

Певица Аlyona Аlyon рассказала, что вышивка помогает ей отвлечься от стрессовых событий и успокоится

сегодня, 02:26
Автор:

Ольга Чародий

Украинская рэп-исполнительница Аlyona Аlyona  призналась, что, помимо музыки, ее увлекает фотография и особенно вышивка. Артистка начинала с подставок под вазоны, позднее перешла на более масштабные работы.

Аlyona Аlyona призналась, что вышивает картины

Аlyona Аlyona - фото из открытых источников

"Я люблю вышивать. Начинала с маленьких салфеток под вазоны. Впоследствии уже делала небольшие картинки. Со временем поняла, что девушка непоседливая, поэтому долго корпеть над вышиванием не могу. Не имею столько терпения", — рассказала артистка за кулисами шоу "Где логика", которое показывает "Новий канал".

Она отметила, что ее изделия хранятся в родительском доме.

"А вот у моей тети такое хобби переросло в работу. Она вышивает фотографии людей. Хорошо выглядит, как рисунок", — добавила звезда.

Певица рассказала, что вышивка помогает ей отвлечься от стрессовых событий и успокоится, однако ее терпения недостаточно для того, чтобы это хобби стало профессией.

Напомним, ранее украинская звезда Аlyona Аlyona удивила своих поклонников обнаженным снимком. Так, в своем официальном Instagram-аккаунте рэперша опубликовала фотографию, на которой она продемонстрировала свои пышные формы, прикрывшись большим мандарином.  Кроме того девушка оставила подпись к публикации: "Что-то погода совсем не новогодняя. Все болеют, а вот снега так и нет. Ну, хоть мандаринок – полные прилавки". В

В свою очередь, пользователи сети положительно отреагировали на фотоснимок певицы: "Оригинально", "Вот это фруктовая бомба", "Как всегда креативно и весело". Стоит отметить, что на публикацию также отреагировали поп-певец Дмитрий Монатик и украинская исполнительница Светлана Тарабарова.




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Источник: https://novy.tv/ua/
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