Аlyona Аlyona призналась, что вышивает картины

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Ольга Чародий
Украинская рэп-исполнительница Аlyona Аlyona призналась, что, помимо музыки, ее увлекает фотография и особенно вышивка. Артистка начинала с подставок под вазоны, позднее перешла на более масштабные работы.
Аlyona Аlyona - фото из открытых источников
Она отметила, что ее изделия хранятся в родительском доме.
Певица рассказала, что вышивка помогает ей отвлечься от стрессовых событий и успокоится, однако ее терпения недостаточно для того, чтобы это хобби стало профессией.
Напомним, ранее украинская звезда Аlyona Аlyona удивила своих поклонников обнаженным снимком. Так, в своем официальном Instagram-аккаунте рэперша опубликовала фотографию, на которой она продемонстрировала свои пышные формы, прикрывшись большим мандарином. Кроме того девушка оставила подпись к публикации: "Что-то погода совсем не новогодняя. Все болеют, а вот снега так и нет. Ну, хоть мандаринок – полные прилавки". В
В свою очередь, пользователи сети положительно отреагировали на фотоснимок певицы: "Оригинально", "Вот это фруктовая бомба", "Как всегда креативно и весело". Стоит отметить, что на публикацию также отреагировали поп-певец Дмитрий Монатик и украинская исполнительница Светлана Тарабарова.
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