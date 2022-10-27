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Американка сделала операцию по увеличению губ и получила неожиданный эффект (ФОТО)

Женщина увеличила губы, получила анафилактический шок и стала звездой соцсетей.

сегодня, 16:00
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Автор:

Slava Kot

Басия Квери пошла на операцию по увеличению губ, но у женщины случился анафилактический шок. Это привело к ужасной реакции – женские губы увеличились в несколько раз. Американка записала видео со своим видом после операции и стала звездой соцсети Tik Tok, ведь за 24 часа ее видео просмотрело более 13 млн человек.

Американка сделала операцию по увеличению губ и получила неожиданный эффект (ФОТО)

Женщина увеличила губы, получила анафилактический шок и стала звездой. Фото из соцсетей Басии Квери

Увеличение губ в современном обществе явилось привычной процедурой. Для этого используют гиалуроновую кислоту, которая, естественно, содержится в нашей коже, поэтому это вещество не является аллергеном. Однако иногда производители добавляют консерванты или другие вещества в препарат, что может вызвать аллергические реакции и анафилактический шок.

"Если бы те подростки, которые так переживают за свое несовершенство, знали, что большинство моделей даже самых молодых имеют целлюлит" — сказал графический дизайнер Playboy.

Фото до и с результатами операции можно просмотреть ниже:

Американка сделала операцию по увеличению губ и получила неожиданный эффект (ФОТО) - фото 2

Многие люди в комментариях сочувствуют Басия Квери и спрашивают у нее все ли в порядке. В то время как другая часть аудитории не верит в увиденное и считает, что это какие-то фильтры или видеомонтаж.

Через несколько дней женщина выложила еще одно видео, в котором показала, что ее губы пришли в состояние относительной нормальности.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что один из главных героев сериала "Друзья" Мэттью Перри перенес операцию и имел всего 2% шансов остаться в живых. Это произошло четыре года назад, но актер решил вспомнить об этом поворотном случае в своей биографической книге. Именно этот момент Мэттью Перри считает переломным, ведь после этого он перестал употреблять запрещенные вещества.

Также "Комментарии" писали, что легендарный испанский вратарь Икер Касияльяс заявил, что он гей.




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Источник: https://www.tiktok.com/@basiaquery/video/7157367964851866922?is_copy_url=1&is_from_webapp=v1
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