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Американская серфингистка позировала топлесс на пляже

Красавица позировала на пляже в откровенных образах, а затем и вовсе без белья

5 мая 2021, 23:30
Автор:

Ольга Чародий

Популярная американская серфингистка Алана Бланшар, в которой уже почти двухмиллионная армия подписчиков в Instagram, порадовала сеть подборкой пикантных фотографий, которые ранее не публиковала.

Американская серфингистка позировала топлесс на пляже

Алана Бланшар (фото из открытых источников)

Американская серфингистка позировала топлесс на пляже - фото 2

Красавица позировала на пляже в откровенных образах, а затем и вовсе без белья. Девушка соблазнительно осыпала голую грудь песком, после чего едва прикрыла их ладонью. Такие смелые фото свели с ума пользователей, которые засыпали Алану комплиментами.


Американская серфингистка позировала топлесс на пляже - фото 3

Напомним, в Бразилии пастор Андресса Урак ушла из церкви ради участия в конкурсе Miss BumBum, где выбирают самые красивые в мире ягодицы. Урак уже участвовала в этом конкурсе в 2012 году, будучи известной телеведущей и моделью. Тогда она заняла второе место, а затем решила кардинально изменить жизнь. Шесть лет она служила в евангельской церкви. Теперь ее цель — победа в конкурсе. В июле 2021 Андресса вернется в Miss BumBum. Конкурс пройдет в городе Сан-Паулу. Девушка настроена серьезно: она уже потратила на пластику ягодиц 50 тысяч долларов. Поэтому даже в случае выигрыша она все равно остается в минусе — за первое место выплачивают около 9 тысяч долларов (50 тысяч бразильских реалов).

Мы также писали  о том, что известная 33-летняя певица Граймс и по совместительству девушка американского миллиардера Илона Маска, сделала себе необычную татуировку. На своей странице в Instargam знаменитость опубликовала фотографию, продемонстрировав свою спину, которая была исполосована красными шрамами. Граймс отметила, что ей болит все тело, а спина еще несколько недель будет полностью красной, но зато у нее теперь будут красивые инопланетные шрамы.   Известно, что такой рисунок придумал лос-анджелесский художник Нусо Куэро, которого еще называют "цифровым художником моды", а тату-мастер нанес его на спину певицы белыми чернилами. 


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Источник: https://www.instagram.com/p/CObqupEhg8u/
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