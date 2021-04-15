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Девушка Илона Маска показала «инопланетные шрамы» (ФОТО)

Канадская певица Граймс продемонстрировала новую татуировку на всю спину, которая похожа на инопланетные шрамы

сегодня, 13:30
Автор:

Светлана Шкурупий

Известная 33-летняя певица Граймс и по совместительству девушка американского миллиардера Илона Маска, сделала себе необычную татуировку.

Девушка Илона Маска показала «инопланетные шрамы» (ФОТО)

Граймс (фото из открытых источников)

На своей странице в Instargam знаменитость опубликовала фотографию, продемонстрировав свою спину, которая была исполосована красными шрамами. Граймс отметила, что ей болит все тело, а спина еще несколько недель будет полностью красной, но зато у нее теперь будут красивые инопланетные шрамы.  

Известно, что такой рисунок придумал лос-анджелесский художник Нусо Куэро, которого еще называют "цифровым художником моды", а тату-мастер нанес его на спину певицы белыми чернилами. 

Неудивительно, что девушка Илона Маска выбрала именно такой рисунок, поскольку давно увлекается темой иных миров. Своим фанатам она рассказывает о том, что хотела бы жить на Марсе после 50 лет, чтобы построить там человеческую колонию.

За несколько дней публикация певицы собрала более 320 тысяч лайков и восторженные комментарии поклонников: "Нереально", "Как же круто", "Красивая инопланетная мама", "Визуально очень красиво", — отметили фолловеры.  Но конечно же, нашлись и те, кто не оценил тату Граймс, отметив, что на ее спине нарисовали каракули.

Девушка Илона Маска показала «инопланетные шрамы» (ФОТО) - фото 2

Напомним, что канадская исполнительница Граймс и американский предприниматель Илон Маск начали встречаться в 2018 году, а в мае 2020 года артистка родила ему сына. Это первый совместный ребенок пары. Малыша назвали достаточно необычно — X Æ A-Xii (Экс Эш Эй Твелв Маск). 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Илон Маск показал редкую фотографию со своим 10-месячным сыном и своей возлюбленной.


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