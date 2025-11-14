Сербский кинорежиссер боснийского происхождения Эмир Кустурица, известный своей пророссийской позицией, выразил резкую критику в адрес голливудской актрисы Анджелины Джоли. Российские СМИ обратились к нему за комментарием по поводу ее визита в Херсон — город, постоянно страдающий от обстрелов и атак дронов российских оккупационных сил.

Фото: из открытых источников

Кустурица упомянул собственную военную мелодраму 2011 года "В краю крови и меда", рассказывающую о войне в Боснии. По его мнению, Джоли как "специалист" работает на западную пропаганду, получив 10-15 миллионов долларов за съемку фильма о войне в Боснии. Он назвал этот фильм "глупым" и "плохой западной пропагандой", подчеркнув, что советские ленты в свое время были "качественной пропагандой"

Кустурица давно поддерживает агрессию России, не только из-за культурного и художественного сотрудничества со страной-агрессором, но и из-за публичных политических заявлений и символических действий. Он активно поддерживает вторжение РФ в Украину и намерен получить российское гражданство.

В то же время Анджелина Джоли прибыла в Херсон с гуманитарной миссией. Она посетила местные медицинские учреждения, пообщалась с пограничниками и получила от них памятные подарки, среди которых набор национальной символики и государства Государственной пограничной службы Украины. Херсонские медики поделились деталями визита, отметив, что актриса лично пообщалась с детьми и работниками больницы, проявив внимание к местным нуждам.

