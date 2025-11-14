logo_ukra

Козловського жорстко розгромили за підлабузництво окупантам: деталі скандалу
commentss НОВИНИ Всі новини

Козловського жорстко розгромили за підлабузництво окупантам: деталі скандалу

Рудницька додала, що прагне вірити у справжність змін Козловського, адже його командир стверджував, що служба сприяла переосмисленню його поглядів та поведінки

14 листопада 2025, 11:50
Автор:
avatar

Клименко Елена

Співачка Анжеліка Рудницька, відома своєю участю в гурті "Територія А", прокоментувала минулі виступи Віталія Козловського в Москві, які раніше викликали критику. Артистка зізналася, що їй непросто сприйняти той епізод, незважаючи на те, що під час повномасштабного вторгнення Росії Козловський добровільно пішов до Збройних Сил України.

Козловського жорстко розгромили за підлабузництво окупантам: деталі скандалу

Фото: з відкритих джерел

За словами Рудницької, особливо важко було побачити кадри його концертів у Росії та фото поряд із колишньою проросійською очільницею Слов’янська Нелею Штепою, адже раніше вони підтримували теплі стосунки.

"Мені було боляче бачити, що людина, з якою ми дружили, опинилася поруч із тими, хто вітав окупантів", — поділилася артистка в інтерв’ю РБК-Україна.

Вона також зазначила, що для неї було враженням побачити доглянуті руки Козловського під час служби.

"Манікюр цього військового кращий, ніж у нас із вами. Я на фронті бачила багато чого, але такого — ні. Можливо, я помиляюся, але хочу почути пояснення саме від нього".

Рудницька додала, що прагне вірити у щирість змін Козловського, адже його командир стверджував, що служба допомогла артисту переосмислити себе. Водночас вона підкреслила, що такі вчинки з боку публічних українських діячів можуть бути небезпечними.

"Я сподіваюся, що він справді змінився. Але люди без чіткої позиції — небезпечні. Вони як флюгери: куди вітер, туди й вони", — резюмувала зірка 90-х.

Як вже писали "Коментарі", лідер гурту "Друга Ріка" Валерій Харчишин поділився особистими переживаннями щодо своїх родичів і друзів, які живуть у Росії. Музикант відверто розповів, чи підтримує з ними зв’язок і що стало для нього причиною глибокого розчарування.

 

 

 



