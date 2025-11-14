Козловського жорстко розгромили за підлабузництво окупантам: деталі скандалу

Співачка Анжеліка Рудницька, відома своєю участю в гурті "Територія А", прокоментувала минулі виступи Віталія Козловського в Москві, які раніше викликали критику. Артистка зізналася, що їй непросто сприйняти той епізод, незважаючи на те, що під час повномасштабного вторгнення Росії Козловський добровільно пішов до Збройних Сил України.

Фото: з відкритих джерел

За словами Рудницької, особливо важко було побачити кадри його концертів у Росії та фото поряд із колишньою проросійською очільницею Слов’янська Нелею Штепою, адже раніше вони підтримували теплі стосунки.

"Мені було боляче бачити, що людина, з якою ми дружили, опинилася поруч із тими, хто вітав окупантів", — поділилася артистка в інтерв’ю РБК-Україна.

Вона також зазначила, що для неї було враженням побачити доглянуті руки Козловського під час служби.

"Манікюр цього військового кращий, ніж у нас із вами. Я на фронті бачила багато чого, але такого — ні. Можливо, я помиляюся, але хочу почути пояснення саме від нього".

Рудницька додала, що прагне вірити у щирість змін Козловського, адже його командир стверджував, що служба допомогла артисту переосмислити себе. Водночас вона підкреслила, що такі вчинки з боку публічних українських діячів можуть бути небезпечними.

"Я сподіваюся, що він справді змінився. Але люди без чіткої позиції — небезпечні. Вони як флюгери: куди вітер, туди й вони", — резюмувала зірка 90-х.

