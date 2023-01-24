Ани Лорак неожиданно выступит на благотворительном концерте: для кого собирает деньги

Певица Ани Лорак, которая продолжает делать вид, что войны в Украине не происходит, решила дать благотворительный концерт. Исполнительница анонсировала акустический концерт в прямом эфире, во время которого будет собирать деньги для "нуждающихся людей". Кто эти "нуждающиеся люди" — украинцы, которые страдают от войны или россияне, которые продолжают отправлять в Украину, чтобы убивать мирных людей, непонятно.

Ани Лорак. Фото: Instagram

Обращает на себя внимание, что недавно Ани Лорак вдруг заговорила на украинскому языке, рассказав, что говорила по телефону с братом, который сейчас в Украине, и она слышала звуки взрывов.

"Дорогие друзья, с огромным удовольствием хочу пригласить вас на свой акустический мини-концерт, который пройдет в прямом эфире. Это будет благотворительный концерт. У вас будет возможность помочь нуждающимся людям. Увидимся", – отметила Лорак на своей странице в Instagram.

Стоит отметить, что Ани Лорак также, как и Таисия Повалий решила занять позицию "голубя мира". За 11 месяцев полномасштабной войны России против Украины певица не осудила войну, не высказалась против смертей своих соотечественников. Она продолжает жить и зарабатывать в России, не особо и переживая о будущем своей Родины.

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