Ани Лорак зажгла для Tik Tok вместе с дочерью Софией

Несмотря на плотный график концертов и гастролей певица Ани Лорак постоянно пытается показывать, что находит время для того, чтобы побыть вместе со своей дочерью Софией и даже перенять некоторые ее интересы. Так недавно звезда шоу-бизнеса порадувала своих поклонников смешным видео для Tik Tok, на котором певица пыталась синхронно делать танцевальные движения вместе со своей дочерью. Как передает портал "Комментарии", данное видео Ани Лорак выложила у себя в Instagram.

Ани Лорак. Фото: Instagram

На видео видно, как 10-летняя сотня танцует, а на заднем фоне Ани Лорак пытается повторять танцевальные движения. Танцы происходят на фоне дизайнерской елки, которой еще недавно гордилась Ани Лорак.

В одном из интервью Ани Лорак призналась, что она делает все возможное, чтобы ее дочь ни в чем себе не отказывала, а главное – постоянно была окружена родительским теплом и заботой.

По словам исполнительницы, даже, если родители ребенка не вместе, то это не должно отображаться на воспитании. Ани Лорак отметила, именно поэтому София растет в любви, и она знает с юных лет, что она – королева. Понимает она также, что родители живут не вместе, но испытывают уважение друг к другу.

Лорак даже усомнилась, правильно ли она ведет себя, что все позволяет своей дочери, но по-другому, говорит, просто не может.

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