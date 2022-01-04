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Попытка №2: Ани Лорак вновь собралась с концертами в Украину

Артистка анонсировала выступления в Харькове, Херсоне и Запорожье

сегодня, 13:44
Автор:

Кравцев Сергей
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Не так давно украинская певица Ани Лорак попыталась вновь вернуться на украинскую эстраду, но тогда это вызвало шквал негодования, ее концерты пытались сорвать. В итоге, все, что удалось артистке, это выступить в ночном клубе Одессы. Теперь же появился анонс выступлений исполнительницы сразу в трех крупных украинских городах. В планах Ани Лорак выступить в Харькове, Запорожье и Херсоне. Как передает портал "Комментарии", об этом певица заявила в интервью "КП в Украине".

Попытка №2: Ани Лорак вновь собралась с концертами в Украину

Ани Лорак. Фото: Instagram

Украинским зрителям Ани Лорак подготовила программу с названием "The Best". Эту программу уже немного обновили, но, по словам Ани Лорак, она уже представила ее одесситам в конце августа, когда приезжала в Одессу с концертом.

Концерты звезды должны состояться во второй половине мая. 20 мая Ани Лорак планирует порадовать харьковчан, 22 мая – жителей Запорожья и 23 мая – жителей Херсона. Нет в списке запланированных концертов столицы Украины. Также пока что не собирается Ани Лорак приезжать с гастролями на западную Украину.

Отметим, портал "Комментарии" сообщал, как Ани Лорак впервые за 7 лет приехала в Украину с концертом. Для возвращения на украинскую эстраду звезда выбрала Одессу, но выступать перед большой аудиторией Ани Лорак не рискнула. Выступила в ночном клубе. Это было первой выступление в Украине, начиная с 2014-го года, когда Ани Лорак решила сменить прописку места жительства и с того времени обитает в РФ.

Также издание "Комментарии" писало об откровенном интервью Ани Лорак, в котором она рассказала, почему выбрала для постоянного места жительства Россию, а не Украину, объяснив, что о своем выборе не жалеет. 



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Источник: https://kp.ua/culture/a640192-shady-lady-vozvrashchaetsja-ani-lorak-anonsirovala-kontserty-v-ukraine-v-2022-hodu
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