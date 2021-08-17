Белла Хадид откровенно рассказала об образе, за который ей стыдно

BTC/USD
46689.84
ETH/USD
3231.67
LTC/USD
182.54
USD/UAH
26.95
EUR/UAH
31.85
RUB/UAH
0.38
Рубрики
МЕНЮ
Ольга Чародий
Американская супермодель, красивая девушка на планете Белла
Хадид в новом интервью обсудила свои знаковые образы и рассказала, за какой из
них ей до сих пор стыдно. А нам кажется, что лук даже очень ничего! Речь пошла
об одном из образов красавицы. Для Каннского кинофестиваля в 2016 году Хадид
выбрала платье с высоким разрезом от Alexandre Vauthier. Интервью Белла дала
легендарном Vogue.
Белла Хадид (фото из открытых источников)
В частности, Хадид отметила, что чувствовала себя неловко в
красном атласном платье с высоким разрезом и открытой спиной. В этом наряде
Белла позировала на Каннском кинофестивале.
Напомним, Белла Хадид старается не выставлять личную жизнь напоказ, но сейчас она наслаждается долгожданным отпуском со своим возлюбленным и решила "засветить" с ним один кадр. На своей странице в Instagram знаменитость опубликовала серию ярких снимков с отдыха, на которых позирует в бассейне и на пляже, демонстрируя свою стройную и подтянутую фигуру. А в конце Белла прикрепила романтический снимок со своим возлюбленным — артдиректором Марком Калманом.
Влюбленные смотрят в камеру, но модель решила немного скрыть лицо своего избранника, поэтому заслонила его тенью от телефона, когда делала селфи. На кадре Белла нежно целует Марка в щеку.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости