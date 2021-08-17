Белла Хадид откровенно рассказала об образе, за который ей стыдно

Американская супермодель, красивая девушка на планете Белла Хадид в новом интервью обсудила свои знаковые образы и рассказала, за какой из них ей до сих пор стыдно. А нам кажется, что лук даже очень ничего! Речь пошла об одном из образов красавицы. Для Каннского кинофестиваля в 2016 году Хадид выбрала платье с высоким разрезом от Alexandre Vauthier. Интервью Белла дала легендарном Vogue.

Белла Хадид (фото из открытых источников)

В частности, Хадид отметила, что чувствовала себя неловко в красном атласном платье с высоким разрезом и открытой спиной. В этом наряде Белла позировала на Каннском кинофестивале.

"Я нервничала в этом платье, хотя выглядела очень сексуально и все такое. Меня все еще тревожили камеры, огромное количество макияжа и этот разрез. Мне до сих пор стыдно за тот момент, хотя платье замечательное — просто оно не для меня. Тогда и появилась Белинда, мое альтер эго. Но я — ее полная противоположность ", — рассказала модель.

Белла Хадид старается не выставлять личную жизнь напоказ, но сейчас она наслаждается долгожданным отпуском со своим возлюбленным и решила "засветить" с ним один кадр.

На своей странице в Instagram знаменитость опубликовала серию ярких снимков с отдыха, на которых позирует в бассейне и на пляже, демонстрируя свою стройную и подтянутую фигуру. А в конце Белла прикрепила романтический снимок со своим возлюбленным — артдиректором Марком Калманом.

Напомним,

Влюбленные смотрят в камеру, но модель решила немного скрыть лицо своего избранника, поэтому заслонила его тенью от телефона, когда делала селфи. На кадре Белла нежно целует Марка в щеку.



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!