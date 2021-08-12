Белла Хадид показала редкое фото с возлюбленным

24-летняя американская супермодель Белла Хадид старается не выставлять личную жизнь напоказ, но сейчас она наслаждается долгожданным отпуском со своим возлюбленным и решила "засветить" с ним один кадр.

Белла Хадид / Фото: GETTY IMAGES

На своей странице в Instagram знаменитость опубликовала серию ярких снимков с отдыха, на которых позирует в бассейне и на пляже, демонстрируя свою стройную и подтянутую фигуру. А в конце Белла прикрепила романтический снимок со своим возлюбленным — артдиректором Марком Калманом. Влюбленные смотрят в камеру, но модель решила немного скрыть лицо своего избранника, поэтому заслонила его тенью от телефона, когда делала селфи. На кадре Белла нежно целует Марка в щеку.





К слову, о возлюбленном американской супермодели известно мало. Ходят слухи, что познакомились они в компании общих друзей. А о своем романе с Марком Белла Хадид заявила во время Каннского фестиваля, куда они прилетели вместе. Теперь пара не боится появляться вместе на публике в Нью-Йорке.

Напомним, что в этом году на Каннском кинофестивале модель Белла Хадид привлекла внимание своим необычным нарядом. Девушка выбрала для мероприятия черное платье-футляр с глубоким вырезом, которое полностью обнажило ее грудь, но знаменитость прикрыта эту часть тела ожерельем из позолоченной латуни в виде человеческих легких.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что известная красавица и яркая представительница модельного бизнеса Джиджи Хадид возвращается к работе. После выхода из короткого декретного отпуска модель мирового масштаба снялась в фотосессии для обложки августовского номера Harper's Bazaar US.

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