Белла Хадид заинтриговала селфи в откровенном топе

Одна из самых красивых женщин мира Белла Хадид взбудоражила фанатов селфи в ярком летнем и открытом образе. И эта девушка умеет подчеркивать свою фигуру в любом наряде.



Белла Хадид (фото из открытых источников)

24-летняя американская модель Белла Хадид активно работает не только над собственной карьерой, но и находит время для своего профиля в социальной сети Instagram, где у нее более 43 миллиона поклонников. И это неудивительно, ведь девушка регулярно в социальной сети делится кадрами из своих будней, фотосессий и светских мероприятий.

Сейчас девушка наслаждается летними днями и делится своими необычными образами. Не исключением стали и свежие селфи, на которых Белла позирует в свободных штанах и экстравагантном розовом топе на голое тело. Трудно не заметить стройную фигуру модели, ведь Хадид всегда в форме и готова сиять не только с подиумов.









Напомним, известная модель Хайди Клум взбудоражила фанатов серии пикантных фото на пляже, на которых демонстрирует аппетитные формы. 48-летняя немецкая топ-модель и телеведущая Хайди Клум активно работает не только над своей карьерой, но и над профилем в Инстаграм. Там за роскошной блондинкой следят более 8 миллионов пользователей. И это совсем не удивительно, ведь красавица регулярно делится почти всем, что с ней случается на съемках и в обычной жизни. Недавно модель опубликовала серию фотографий на пляже, которые сделал ее муж, гитарист Tokio Hotel Том Каулитц.

На фото Хайди позирует топлес, демонстрируя стройную фигуру с разных ракурсов, а также оставляя за кадром самое интимное.

Отметим, что после свадьбы с Каулитц Клум стала чаще показывать поклонникам довольно пикантные моменты из своей жизни.

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