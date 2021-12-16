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Бен Аффлек рассказал, что стало причиной его зависимости от алкоголя

По словам актера, сообщает Page Six, супруги пытались сохранить "неудачный брак" из-за троих детей.

сегодня, 02:35
Автор:

Ольга Чародий
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Актер Бен Аффлек заявил в эфире шоу Говарда Стерна, что чувствовал себя "в ловушке", поженившись на актрисе Дженнифер Гарнер. И отношения с ней он считает причиной алкогольной зависимости. По словам актера, сообщает Page Six, супруги пытались сохранить "неудачный брак" из-за троих детей. Однако оба не хотели, чтобы "перед детьми была такая модель брака". "(Если бы мы не развелись), наверное, все закончилось бы тем, что мы перегрызли бы друг другу горло. А я, наверное, все еще употреблял бы алкоголь", — сказал Аффлек.

Бен Аффлек рассказал, что стало причиной его зависимости от алкоголя

Бен Аффлек - фото из открытых источников

Он добавил, что начал пить отчасти потому, что "оказался в ловушке". "Я думал: "Я не могу уйти из семьи из-за своих детей, но я не счастлив, что мне делать?" И я делал: пил бутылку виски и засыпал на кушетке. актер, прошедший в 2018 году курс реабилитации от алкоголизма. По словам актера, лекарство против зависимости – страдание. "Когда вы протерпели достаточно, что-то внутри вас говорит: Я закончил. Мне повезло, ведь я достиг этой точки до того, как потерял самое важное. Не карьеру и деньги, а отношения с детьми", – сказал Аффлек.

Напомним, известный  голливудский актер Бен Аффлек снова шокировал своих фанатов и таблоидов. Актер выдали из друзей в социальной сети свою любимую певицу и актрису Дженнифер Лопес. Теперь поклонник пары полагают, что стало причиной такого поступка Бена Аффлека. Ведь совсем недавно у пары было все хорошо. Они порадовали фанатов романтической фотосессией, которой опровергли предыдущие слухи о разрыве их отношений, что возникают чуть ли не еженедельно. Бен Аффлек в Instagram подписан на 94 человека, но среди них нет его любимой. Недавно пара наконец официально сообщила, что они снова вместе. Звезды продолжительное время подогревали слухи о своем романе во время совместного отпуска. А потом они вместе появились на красной дорожке Венецианского кинофестиваля, прошедшего этой весной. И теперь фанатам остается гадать о такой поступок актера.




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Источник: https://maximum.fm/ben-afflek-rozpoviv-shcho-stalo-prichinoyu-jogo-zalezhnosti-vid-alkogolyu_n199818
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